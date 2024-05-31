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Japon deprem uzmanı Moriwaki 'domino taşı gibi' diyerek açıkladı! 3 şehir...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
31.05.2024 14:27
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Iğdır Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Deprem ile Yaşamak" adlı konferansta açıklamalarda bulundu. Moriwaki Türkiye'de gerçekleşen depremlerin doğudan batıya domino taşı etkisiyle ilerlediğini belirtti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin Hiroşima'ya atılan atom bombasından 17 kat daha güçlü olduğunu belirten Moriwaki ayrıca 3 şehre de dikkat çekti.

Japon deprem uzmanı Moriwaki 'domino taşı gibi' diyerek açıkladı! 3 şehir...

Türkiye’deki depremler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda katılımcılara seslenen Moriwaki, Türkiye’de depremlerin doğudan batıya domino taşı etkisiyle ilerlediğini belirtti.

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"MARAŞ DEPREMİ HİROŞİMA BOMBASINDAN 17 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Maraş’ta meydana gelen depremin, Hiroşima’daki atom bombasından 17 kat daha büyük bir enerji açığa çıkardığını belirten Moriwaki, "Depremler bazen büyüklük olarak küçük görünse de güç olarak çok büyük olabilir. Bingöl'de meydana gelen depremler sadece bir katman kırdı, bin katmanlı bir enerjinin sadece küçük bir parçası serbest kaldı" dedi.

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"TÜRKİYE CAN KAYBINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA"

Türkiye'nin depremde can kaybı oranında dünya üçüncüsü olduğunu üzülerek belirten Moriwaki, "Bu tablo, Türkiye’nin depremle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini gösteriyor. Büyük depremler sık olmasa da can kaybı yüksek. Bu da hazırlıksızlığın bir sonucu" dedi.

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"OLMAZ DENİLEN YERLERDE DE DEPREM OLUYOR"

Depremlerin her yerde meydana gelebileceğini vurgulayan Moriwaki, "Adana’dan Kıbrıs’a kadar uzanan bölge tamamen deprem riski altında. Ayrıca, Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis gibi bölgelerde de deprem riski yüksek. Eskiden Konya, Karaman, Niğde’de deprem olmadığı düşünülüyordu ama şimdi bu bölgelerde de depremler oluyor. Depremler her yerde olabilir" dedi.

DEPREM ÖNCESİ TOPRAK HAREKETLERİ

Japonya’da yapılan araştırmalara da değinen Moriwaki, deprem öncesinde toprak yükselmesi gibi belirtilerin uydu teknolojileri ile takip edildiğini belirtti. "Depremin nerede ve ne zaman olacağını tahmin etmek zor, ancak uydu teknolojileri ile toprak hareketlerini izleyerek bazı ipuçları elde edebiliyoruz" dedi.

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"İZMİR VE İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR KADAR ENDİŞELENMESİNLER"

Türkiye'nin 81 ilinin 71'inde seminer verdiğini belirten Moriwaki, Iğdır’ın 2. derece tehlikeli bölgede yer aldığını ancak büyük bir deprem riski taşımadığını ifade etti. "Iğdır'da büyük bir deprem beklenmiyor. Fay hattı olduğu için küçük depremler olabilir ama İstanbul veya İzmir'de yaşayanlar kadar endişelenmeye gerek yok" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş japon
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