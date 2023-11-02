VİDEO

Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan açıklama

Mynet Haber

Mynet Haber

24 dakika önce

Adıyaman’a gelerek deprem hakkında seminer veren Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara Bölgesi'ni ciddi bir depremin beklediğini ve deprem olması halinde binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini vurguladı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Dilan ve Engin Polat ailesine ait araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi 03:05

Araçların lastiklerine dadanan adam mahalleliyi canından bezdirdi 04:31

Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan açıklama 04:05

Bu seferki adres Konya! Bir asansör arızası vakası daha: Öğrenciler mahsur kaldı 00:14

Gazze'de kahreden an! Hastanede görevliydi, sedyedeki kişiyi görünce adeta yıkıldı 00:27

Çorum'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan uzman çavuş adliyede 00:39

Avcılar'da refüjde otlayan atlar şaşkınlık yarattı 00:32

Büyükçekmece’de yazlık sitede cinayet: Ceset baza altından çıktı 01:18

Taksim'de şaşkına çeviren olay! "Robin Hood'um" diyerek önüne gelene para dağıttı, gerçek bambaşka çıktı 03:05

5 aylık hamile eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi 05:42

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Dilan ve Engin Polat ailesine ait araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi

Dilan ve Engin Polat ailesine ait araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi

Araçların lastiklerine dadanan adam mahalleliyi canından bezdirdi

Araçların lastiklerine dadanan adam mahalleliyi canından bezdirdi

Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan açıklama

Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan açıklama

Bu seferki adres Konya! Bir asansör arızası vakası daha: Öğrenciler mahsur kaldı

Bu seferki adres Konya! Bir asansör arızası vakası daha: Öğrenciler mahsur kaldı

Gazze'de kahreden an! Hastanede görevliydi, sedyedeki kişiyi görünce adeta yıkıldı

Gazze'de kahreden an! Hastanede görevliydi, sedyedeki kişiyi görünce adeta yıkıldı

Çorum'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan uzman çavuş adliyede

Çorum'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan uzman çavuş adliyede

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.