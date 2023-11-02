Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan açıklama

Adıyaman’a gelerek deprem hakkında seminer veren Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara Bölgesi'ni ciddi bir depremin beklediğini ve deprem olması halinde binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini vurguladı.