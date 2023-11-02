Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan açıklama
Mynet Haber
24 dakika önce
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Adıyaman’a gelerek deprem hakkında seminer veren Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara Bölgesi'ni ciddi bir depremin beklediğini ve deprem olması halinde binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini vurguladı.
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