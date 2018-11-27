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Japon deprem uzmanından Marmara Bölgesi için korkutan uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 20:53 | Son Güncelleme

Elazığ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından, 'Geleceği İnşa Edenler' sloganı ile düzenlenen 'Deprem Afetine Hazır Mıyız' konulu konferansına katılan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklendiğini söyledi.

Japon deprem uzmanından Marmara Bölgesi için korkutan uyarı

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen konferansa, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı. Moriwaki, Türkiye'nin deprem konusunda Japonya kadar eğitimli olmadığını belirterek, "Türkiye'ye ilk 1990 yılında geldim. 28 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Türk- Japon kültürü birbirine çok benziyor. Maalesef aynı olan ancak olumsuz ortak noktalarımızdan bir tanesi de, deprem. Depremlerde iki ülke çok acı çekiyor. Türkiye, deprem konusunda Japonya kadar eğitimli değil. Elazığ'da, özellikle kuzey Anadolu fay (KAF) hattının geçmesinden dolayı depreme karşı tehlikeli bir bölge. Bundan dolayı sağlam inşaat yapmak gerekir. Aslında, binanın temelini sağlam yaptıktan sonra çok ciddi problemler olmaz. Ben Elazığ'a ilk defa geliyorum. Yüksek yerden Harput'tan baktım. Görünüş olarak çok kötü görünmüyor. Ancak uzaktan değil de daha detaylı bakmak lazım" dedi.

JAPON

25 yıl içerisinde Marmara Bölgesi'nde 7.4 şiddetinde deprem beklediklerini anlatan Moriwaki, şöyle konuştu:

"Türkiye deprem bölgesidir. Özellikle Marmara ve İzmit bölgesi en tehlikeli iki bölge olarak görünüyor. Tahmini olarak 7.4 şiddetinde bir deprem olacak. Yani 17 Ağustos 1999 yılındaki İzmit (Gölcük) depremi büyüklüğünde deprem olacağını tahmin ediyoruz. Ancak biz buna hazır olursak, depremdeki hasarı yüzde 70'e kadar düşüyor. Onun için buna hazır olmak lazım. Allah korusun, depremi bir daha yaşamayalım. Elazığ başta olmak üzere KAF hattı üzerinde bulanan illerde bayağı önce depremler oldu. Fay hattı üzerinde sıra sıra giderek en tehlikeli bölge olan Marmara bölgesine kaydı. Yaklaşık 50 sene sonra tekrar dönüş yaparak bu bölgede etkili olabilir."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Japonya gibi tedbirler alınmalıdır.
felaket tellalları kesin rant vardır ilk önce ataköy bakırköy sahilindeki gökdelenleri inşa edenleri uyarın
zaten bilinen bir konu. sonra çıkar dersiniz biz demiştik bildik ettik kendinize nema çıkarmayın.
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