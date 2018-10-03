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Japon devi Sumitomo Corporation'dan Bursa'ya yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Sumitomo Corporation, Gemlik'te kurduğu fabrikada çelik işleyecek - Şirketin Gemlik Fabrika Müdürü Takahiro Shima: - "Avrupa pazarı için neden Türkiye ve Bursa'yı seçtik? Birinci unsur kaliteli insan kaynağı, ikinci unsur jeopolitik konum, üçüncüsü ise Türklerin misafirperverliği"

Japonya merkezli Sumitomo Corporation, Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurduğu Summet Steel Türkiye (SST) fabrikasında çelik işleyecek, trafo sacı üretecek.

Summet Steel'in Gemlik Fabrika müdürü Takahiro Shima, Gemlik Serbest Bölge'deki fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın en iyi çeliğinin Sumitomo'da işlendiğini söyledi.

Avrupa pazarı için neden Türkiye ve Bursa'yı seçtiklerini anlatan Takahiro Shima, "Seçimimizdeki birinci unsur, kaliteli insan kaynağı. Bursa'da 2 milyonun üzerinde nüfus var. Şu an 71 çalışanımız var. 3 de Japonya'dan olanları sayarsak toplam 74 kişi hizmet veriyoruz. İkinci unsur Türkiye'nin jeopolitik konumu, Avrupa'ya yakın olması ve gemi trafiği. Gemlik ve Yalova limanından çok sık nakliye olanağı var. Türkiye'nin Avrupa pazarı için güçlü konumu bulunuyor. Üçüncüsü ise Türklerin misafirperverliği. Japonlar olarak bizler de misafirperverliğe önem veriyoruz ama Türkiye'nin yanına bile yaklaşamayız." dedi.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ehara Norio da Bursa'nın çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Bursa Osmanlı tarihiyle beraber yapısı ve dokusuyla önemli bir şehir. Yabancı yatırıma yönelik aktif durumda. Japon firmalarının özelliklerinden biri de yerel firmalarla uzun ilişkiler kurmaktır. Bursa'da bulunan SST firması bölgeye de katkı sağlayacaktır. 2016 Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-Bursa arası yakınlaştı. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye üçüncü elektrik sacı merkezimiz"

Sumitomo Corporation Avrupa Genel Müdürü Vasato İşida da Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu dile getirerek, "Osmanlı'nın eski başkenti olan Bursa'da SST firmasını kurmaktan mutluyum. Sumitomo grubun 33 çelik hizmet merkezi bulunuyor. Müşterilerimiz trafo üreticileri. Türkiye üçüncü elektrik sacı merkezimiz. Asya ve Avrupa arasında köprü olan Türkiye gibi Sumitomo Grup da köprü olacaktır." ifadesini kullandı.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da Türkiye'nin hür teşebbüsle serbest ekonomi uygulayarak kalkınmaya devam ettiğini söyledi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Engelleyenler varsa da gördüğümüz gibi Japon dostlarımızın Türkiye'nin önemli bir liman olduğunu düşünerek yatırımlarını burada yaptığı ortada. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Japon dostluğuna önem vermektedir. Bizler de Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak ilçemizde yatırım yaban yabancı kuruluşlara destek vereceğiz. Biz onlardan teknolojik anlamda onlar da bizden insan gücü anlamında istifade edecekler. Yakında tren de bu bölgede hizmete girecek. Lojistik anlamında da önemli kazanç sağlanacaktır."

Konuşmaların ardından Kaymakam Gürbüz Karakuş ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir'in de aralarında bulunduğu katılımcılar fabrikanın açılışını yaptı.

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