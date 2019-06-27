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Japon diplomatlardan Bozkurt işareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 19:30 | Son Güncelleme

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, G20 Japonya Zirvesi’nde Japon diplomatlara önce öğretti, ardından Bozkurt işareti yaptırdı.Japonya’da gerçekleştirilen G20 Japonya Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye’yi temsilen katılanlar arasında MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek’te yer aldı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, G20 Japonya Zirvesi’nde Japon diplomatlara önce öğretti, ardından Bozkurt işareti yaptırdı.

Japonya’da gerçekleştirilen G20 Japonya Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye’yi temsilen katılanlar arasında MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek’te yer aldı. Özyürek görüşmeler öncesi Japon diplomatlara ve zirve görevlilerine elleri ile Bozkurt işareti yapmayı öğretti. Ardından ise Japonlara Bozkurt işareti yaptırıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Özyürek’in sosyal medya hesaplarında paylaştığı bu fotoğraflar yüksek oranda beğeni aldı.

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