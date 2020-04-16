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Japon doktorlar daha fazla test istiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Japon doktorlar, hükümetten daha fazla koronavirüs testi yapılmasının sağlamasını istedi ve aksi halde sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu.

Japon doktorlar daha fazla test istiyor

Japon medyasına yansıyan haberlere göre, Japonya'nın Kyoto kentinde hastaneler ortak bir açıklama yaparak koronavirüs belirtileri göstermeyen kişilerin de testlere kamusal kaynaklarla ulaşmasının sağlanmasını istedi.

Hükümetten bu konuda düzenleme yapmasını isteyen doktorlar, aksi halde ülkede sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulundu. Ortak açıklamada, ameliyata ya da doğuma giren doktor ve hemşilerin belirti göstermeyen COVID-19 hastalarından enfekte olabileceği belirtildi.

Şinzo Abe söz vermişti

Japonya'da halihazırdaki uygulamaya göre sadece ateş gibi hastalık belirtileri gösteren kişilere yapılan testler sigorta tarafından karşılanıyor. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya, diğer ülkelere oranla daha az test yapıyor. Bu konudaki eleştiriler üzerine Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada günlük test yapma kapasitesini 20 bine çıkarmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, halihazırda ülkede günde en fazla 7 bin 800 test yapıldığını yazdı. Haberde korunma donanımlarının eski olduğu ve ayrıca devlet kurumlarında bu testleri yapan uzman kişi sayısının yeterli olmadığı belirtildi.

Sadece ateşi olanlara test yapılıyor

Ülkedeki sadece belirli koşullarda test yapılıyor. Buna göre ülkede sadece dört gün boyunca en az 37,5 derece ateşi olan kişilere test yapılıyor. Ancak uzmanlar, bu hastalığı hiç belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle geçirenler de olduğunu söylüyor.

Japon NHK televizyonuna göre, Perşembe günü itibariyle ülkede teyitli koronavirüs vakalarının sayısı 9 bin 442, şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 192.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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