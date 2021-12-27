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Japon elektronik parça devi Kaga'dan milyonlarca dolarlık Türkiye kararı!

27.12.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın elektronik parça üreten dev şirketi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor. Şirket, Türkiye'de yeni bir fabrika kuracak ve baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Çin ve Güneydoğu Asya'dan Türkiye'ye taşıyacak.

Japon elektronik parça devi Kaga'dan milyonlarca dolarlık Türkiye kararı!

Dünyaca ünlü elektronik şirketi Kaga Electronics, kollarını sıvadı ve üretimini Türkiye'ye taşıma kararı aldı. Şirket, Türkiye'de yeni bir fabrika kuracak.

Nikkei Asia'da yer alan habere göre, halihazırda Türkiye'de klima parçaları üreten Kaga Electronics, kuracağı yeni fabrikada baskılı devre kartlarının üretimini gerçekleştirecek ve müşteri isteklerine göre bunların üzerine parça monte edecek.

Yeni tesisin 2022'de devreye girmesi ve mevcut tesisle birleştirilmesi bekleniyor.

Kaga, Türkiye'nin stratejik konumundan yararlanarak Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen siparişleri artırmayı hedefliyor. Böylece, şirket, üretimini tedarik zinciri kesintilerinin bir risk haline geldiği Asya'dan uzaklaştırmayı amaçlıyor.

MİLYONLARCA DOLARI BULACAK

Şirket kaynaklarına göre, söz konusu yatırım milyonlarca doları bulacak ve üretim kapasitesi kademeli olarak artırılacak.

Kaga, daha önce devre kartlarını Asya'da üretiyor ve montajını müşterilere yakın yerlerde gerçekleştiriyordu. Asya'daki deniz taşımacılığı ile tedarik zincirinde yaşanan zorluklar nedeniyle müşteriler şirketten üretim ve montaj işlemlerini tek çatı altında birleştirmesini ve teslim süresinin öngörülebilirliğini artırmasını istemişti.

HEDEF, SATIŞ RAKAMINI 3 KATINA ÇIKARMAK

Türkiye'nin Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına hitap eden birçok üreticiye ev sahipliği yapması dolayısıyla şirket, otomobil parçalarıyla ilgili siparişleri de kazanabilmek için yeni üretim üssünden yararlanmayı umuyor.

Kaga'nın Türkiye operasyonlarından elde ettiği satış rakamı yaklaşık 8,7 milyon dolar seviyesinde bulunurken, şirket bunu üç veya dört yıl içinde üç katına çıkarmayı hedefliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Türkiye
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