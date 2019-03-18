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Japon gelinden Elazığlı kadınlara yoga eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

Japonya'da tanıştığı Fethi Tutuş ile evlenip Elazığ'a gelen 48 yaşındaki Noriko Tutuş, kentte yoga ve pilates eğitmenliği yapıyor. Kobe şehrinde yoga ve pilates eğitmeni olan Tutuş, boş zamanlarında çalıştığı Türk restoranında Fethi Tutuş ile tanışıp 2008 yılında evlendi. Daha sonra Türkiye'ye dönen çift, yerleştiği Elazığ'da yoga ve pilates eğitimi verilen merkez açtı.

Mesleğini yapmanın mutluluğunu yaşayan Noriko, bu sayede eşine de destek oluyor. Noriko Tutuş, AA muhabirine 4 yıldır yaşadığı Elazığ'da çok mutlu olduğunu söyledi.

Japon gelinden Elazığ'da fark yarattı

Japonya da eğitmenliğin yanı sıra boş zamanlarında bir Türk restoranında çalışırken Fethi ile tanıştığını anlatan Noriko Tutuş, çok iyi anlaştıkları için kısa zaman sonra evlendiklerini söyledi.
Bir süre sonra eşinin ailesinin yaşadığı sağlık sorunları ile Elazığ'a taşındıklarını ifade eden Tutuş, "Japonya'da yoga ve pilates alanında çalışıyordum. Buraya gelince yoga yapılan bir yer görmedim. Yoga çok önemli bir etkinlik. O yüzden Elazığ'da iş yeri açtım." dedi.
Noriko, Elazığ'da çok sevdiği mesleğini yapmaktan büyük keyif aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Türkiye'de de kendi işimi sürdürebildiğim için çok mutluyum. Her gün buraya büyük bir mutlulukla geliyorum, çok güzel bir çevrem oldu. Burada her türden meslekte çalışan ile tanıştım. İş yerime sadece Türkler gelmiyor, yurt dışından gelip burada yaşayanlara da eğitim veriyorum. Eşim de çok yardımcı oluyor."

'YOGA STRESİ AZALTIYOR'

'YOGA STRESİ AZALTIYOR'
Elazığ'da karşılaştığı bazı insanların çok stresli olduğunu fark etmesi üzerine merkezi açmaya karar verdiğini dile getiren Noriko, yoganın stresi azalttığını kaydetti.
Eğitim verdiği kişilerin yoga yaptığı için çok mutlu olduğunu aktaran Noriko, "Stresi ve siniri aşabilmek için yogaya ihtiyaç var. Öğrencilerim yoga yaparken çok mutlu ve sakin oluyor." ifadelerini kullandı.
Madencilik sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışan Fethi Tutuş ise Elazığ'a ilk yerleştiklerinde kültür farklılığı dolayısıyla eşinin büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.
Daha sonra eşine iş yeri açıklarını dile getiren Tutuş, "Burada çok sayıda arkadaş edindi. Hem yerli hem de yabancı arkadaşları var. Onlarla çok güzel vakit geçiriyor. Çok güzel bir ortam oluştu." dedi.

'SAĞLIĞIM İÇİN YOGA YAPIYORUM'

'SAĞLIĞIM İÇİN YOGA YAPIYORUM'
Yoga kursuna katılan diyetisyen Gökçe Bilgihan ise mesleğinde donanımlı Noriko Tutuş'tan eğitim aldıkları için şanslı olduklarını söyledi.
Yoganın insan sağlığına katkısı olduğunu vurgulayan Bilgihan, "Sadece sağlıklı beslenme yeterli değil, mutlaka yoga ve pilates ile de desteklenmesi lazım. O yüzden buradayım, sağlığım için yoga yapıyorum." diye konuştu.
Pınar Özlem Durak da Elazığ'da daha önce yoga eğitimi verilen merkez bulunmadığını, yoga ile Noriko Tutuş sayesinde tanıştığını belirtti.
Yoganın hem psikolojik hem de fiziksel katkılar sağladığını ifade eden Durak, "Yoga çok rahatlatıyor. Burada yoga yaparak stres atıyorum. Yoga yapmaya başladıktan sonra duruşum değişti, sırt ağrılarım hafifledi. Noriko'nun bize çok büyük katkısı var. Burası açıldığı günden beri düzenli bir şekilde buraya geliyorum." diye konuştu.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU ÜLKENİN İNSANLARI NE HALE DÜŞÜRDÜLER BÖYLE YAHU....BEYLER ADINA SPOR DERLER YA YAHU ALİMLER DİYARI AZİZLER DİYARI ELZIĞA KADAR EL ATTIYSA BUNLAR ERDOĞAN BİR YERLERDE BİR HATA YAPIYOR DEMEKKİ,,, MÜSLÜMANLARIN BAŞINI KİMSE KAFİRE MÜŞRİĞE HIRİSTİYANA TUTMASIN ARTIK. ÜLKE MANEVİ YÖNDEN SIFIRLAMAK ÜZERE DİKKAT...ERDOĞAN ŞU AN KURU SÖYLEMLERLE MİLLETİ MANEVİ YÖNDEN ÇÖKERTME PLANI UYGULUYOR İYİCE BELLİ OLDU ARTIK. KURU CAMİ YAPMAKLA BİR YERE VARAMAZ KİMSE. ÜLKEMİZ HER GEÇEN GÜM HIRİSTİYAN GİBİ YAŞAYAN MÜSLÜMANLARLA DOLDU....OZAYDİN65.
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