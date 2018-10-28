HABER

Japon gelinlere Türk düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 22:35 | Son Güncelleme

Ordulu Atacan ve Ercan Yıldız kardeşlerle evlenen Japon gelinler için Türk geleneklerine göre düğün yapıldı

Ordulu Atacan ve Ercan Yıldız kardeşler iki yıl önce evlendikleri Japon eşleri Asoko Suzuki ile Hiromi Arai için Türk geleneklerine göre düğün töreni gerçekleştirdi.

Yaklaşık 6 yıl önce Japanyo'nın Nagoya kentine inşaat sektöründe çalışmak üzere giden Yıldız kardeşler, bir süre sonra Japon Asoko Suzuki ve Hiromi Arai ile tanıştı. Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen gençler evlilik kararı aldı.

Japonya'da iki yıl önce evlenen çiftler, daha sonra Ordu'da Türk geleneklerine göre düğün yapılmasına karar verdi. Japonya'dan Ordu'ya gelen Yıldız kardeşler ve Japon eşleri, Altınordu ilçesindeki bir düğün salonunda Türk geleneklerine göre yapılan düğünde gönüllerince eğlendi.

Düğünde Japon gelinlerin misafirlere karşı sergiledikleri sempatik tavırları dikkati çekerken, misafirlerde yabancı gelinlere yoğun ilgi gösterdi.

Damat Ercan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'ya çalışmaya gittikten sonra eşiyle bir arkadaş ortamında tanıştıklarını anlattı. Ailelerinin isteği üzerine Ordu'da düğün yaptıklarını ifade eden Ercan Yıldız, eşinin henüz Türkçe bilmediğini, karşılıklı olarak bir birlerine yardımcı olduklarını kaydetti.

Japon gelin Hiromi Arai ise Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Damat Atacan Yıldız da iki yıl önce Japonya'da evlendiğini ve 1,5 yaşında kız çocuğunun olduğunu belirterek, uzun bir aradan sonra geldikleri Türkiye'de düğünlerini de yapma kararı aldıklarını dile getirdi.

Anne ve babalarının Japon gelinlerini çok sevdiklerini vurgulayan Atacan Yıldız, "Kardeşimle birlikte Japon eşlerimizi çok sevdiğimizi söyledik. Onlarda anlayışla karşıladılar. Ailemizin bu süreçte yanımızda olması bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Japon gelin Asoko Suzuki ise çok sevinçli olduğunu ve Türk geleneklerine göre yapılan düğünde çok eğlendiğini söyledi.

Anne Neşe Yıldız, çocukları Atacan ve Ercan'ın Japon eşleriyle mutlu olduğunu kaydederek, "Bizde ailecek çocuklarımızın kararlarını onayladık." dedi.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
İzmir'de 6 bin kişilik zeybek gösterisiİzmir'de 6 bin kişilik zeybek gösterisi
800 öğrenci 1 dakika 20 saniyede Türkiye haritası oluşturdu800 öğrenci 1 dakika 20 saniyede Türkiye haritası oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çifte düğün düğün Japon gelin kardeş ordu

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

İlginizi Çekebilir

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.