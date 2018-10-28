Japon gelinlere Türk düğünü

Ordulu Atacan ve Ercan Yıldız kardeşler iki yıl önce evlendikleri Japon eşleri Asoko Suzuki ile Hiromi Arai için Türk geleneklerine göre düğün töreni gerçekleştirdi.

Yaklaşık 6 yıl önce Japanyo'nın Nagoya kentine inşaat sektöründe çalışmak üzere giden Yıldız kardeşler, bir süre sonra Japon Asoko Suzuki ve Hiromi Arai ile tanıştı. Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen gençler evlilik kararı aldı.

Japonya'da iki yıl önce evlenen çiftler, daha sonra Ordu'da Türk geleneklerine göre düğün yapılmasına karar verdi. Japonya'dan Ordu'ya gelen Yıldız kardeşler ve Japon eşleri, Altınordu ilçesindeki bir düğün salonunda Türk geleneklerine göre yapılan düğünde gönüllerince eğlendi.

Düğünde Japon gelinlerin misafirlere karşı sergiledikleri sempatik tavırları dikkati çekerken, misafirlerde yabancı gelinlere yoğun ilgi gösterdi.

Damat Ercan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'ya çalışmaya gittikten sonra eşiyle bir arkadaş ortamında tanıştıklarını anlattı. Ailelerinin isteği üzerine Ordu'da düğün yaptıklarını ifade eden Ercan Yıldız, eşinin henüz Türkçe bilmediğini, karşılıklı olarak bir birlerine yardımcı olduklarını kaydetti.