Japon ilaç firması Shinogi’den koronavirüs ilacı! Omicron'a karşı da etkili

Güney Afrika ve Hong Kong’da ortaya çıkan Covid-19’un Omicron mutasyonu, dünya çapında hızla yayılırken Japonya merkezli ilaç şirketi Shinogi’den umut veren bir haber geldi. Japon merkezli ilaç merkezi Shinogi, Covid-19’un Omicron mutasyonuna karşı ilaç çalışmalarının ön laboratuvar çalışmalarının bittiğini duyurdu. İlaç şirketi tarafından yapılan açıklamada, geliştirme aşamasındaki Covid-19 ilacının Omicron mutasyonuna karşı etkinliğinin ön laboratuvar çalışmaları doğrulandığı kaydedildi.

OMİCRON VARYANTI ÜZERİNDE ETKİLİ

Japonya Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü konuya ilişkin açıklamasında, Covid-19’un Omicron mutasyonu örnekleri üzerinde yürütülen çalışmalarda enfeksiyonun erken evresindeki hastalarda ateş ve öksürük gibi semptomları azaltmak üzere tasarlanan ilacın ‘proteaz’ adı verilen bir enzimin işlevini bloke ederek virüsün yayılmasını yavaşlattığı ifadesine yer verdi.

ONAY BAŞVURUSU YAPILACAK

İlacı Japonya’da 1 milyon kişiye ulaştırmayı hedefleyen ilaç şirketi, yakında Sağlık Bakanlığı’na onay başvurusunda bulunacak. Shinogi ilaç şirketi, daha önce geliştirdiği ilacın Alfa ve Delta mutasyonlarına karşı etkinlik gösterdiğini duyurmuştu. İlacın Sağlık Bakanlığı’ndan onay alması halinde Covid-19’un düşük maliyetli tedavisinin önünü açması ve hastaneye yatış oranını önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

OMİCRON VAKALARI ARTIYOR

Japonya’da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 730 bin 473’e yükselmiş, şimdiye dek 82 kişide Covid-19’un Omicron mutasyonu doğrulanmıştı. Covid-19 virüsü nedeniyle18 bin 392 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hükümet nüfusun yaklaşık yüzde 78’inin tam olarak aşılandığını açıklamıştı.

İHA

