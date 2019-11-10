Japon İmparator Naruhito geçit töreninde halkı selamladı

TOKYO (AA) - Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito, binlerce kişinin katıldığı geçit töreninde halkı selamladı.

Kyodo'daki habere göre, başkent Tokyo'da düzenlenen İmparatorluk Sarayı'ndan başlayan ve en az 100 bin kişinin katıldığı geçit töreninde, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako üstü açık araçla yaklaşık 5 kilometrelik yol katetti.

Geçit töreni sırasında, Tokyo'da güvenlik önlemleri artırıldı, halkın öz çekim çubuğu, şişe ve pankart taşımasına izin verilmedi.

Törenin, İmparator Naruhito'nun tahtı devraldığı 1 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen törenler dizisinin sonuncusu olduğu belirtildi.

126. Japon İmparatoru Naruhito, Tokyo'da İmparatorluk Sarayı'nda 22 Ekim'de düzenlenen geleneksel törenle "Kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı "Takamikura"ya çıkmıştı.

- 20. yüzyıl Japon imparatorları

Şubat 1867'den Temmuz 1912'ye kadar süren Meiji (Apaçık Islah) döneminde, tahta 122. İmparator Mutsuhito oturdu.

Mutsuhito'nun ölümüyle tahtı, Temmuz 1912'de teslim alan 123. İmparator Yoşihito, Aralık 1926'ya kadar "Taişoo (Büyük Adalet)" ismi verilen dönemde görev yaptı.