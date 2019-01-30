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Japon İmparatoru Akihito’dan son yeni yıl konuşması

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 20:10 | Son Güncelleme

Bu yıl 30 Nisan’da tahtını devredecek olan Japon İmparatoru Akihito, kendisine iyi niyetlerini sunan binlerce kişiye son yeni yıl konuşmasını yaparak barış için dua ettiğini söyledi.Dün öğleden sonra İmparatorluk Sarayının önünde toplanan 115 bin kişiye yıllık geleneksel selamlamasını yapan 85 yaşındaki Japon İmparator Akihito, "Mutlu yeni yıl.

Bu yıl 30 Nisan’da tahtını devredecek olan Japon İmparatoru Akihito, kendisine iyi niyetlerini sunan binlerce kişiye son yeni yıl konuşmasını yaparak barış için dua ettiğini söyledi.
Dün öğleden sonra İmparatorluk Sarayının önünde toplanan 115 bin kişiye yıllık geleneksel selamlamasını yapan 85 yaşındaki Japon İmparator Akihito, "Mutlu yeni yıl. Bu temiz gökyüzünün altında sizinle yeni yılı kutlamaktan gerçekten mutluyum" dedi.
Sarayın önünde toplanan halk Japon bayraklarını sallayarak Japonca çok yaşa anlamına gelen "Banzai" diye slogan attı.
Yanında İmparatoriçe Michiko ve ailenin diğer üyeleri olan İmparator Akihito sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yılın mümkün olan en çok insan için iyi bir yıl olmasını umuyorum. Ülkemin ve dünya halklarının için barışı ve mutluluğu için dua ediyorum."
İmaparator Akihito el sallayarak halkı selamlarken bazıları milli marş eşliğinde imparatora "Çok teşekkür ederiz" diye seslendi. İmparatorun konuşmasına dinleyen Nishimura isimli bir öğrenci kadın ağlayarak, "İmparatorun son görüntüsünü hafızamıza kaydetmek için annemle birlikte geldim" dedi.
Akihito, son 200 yıldır, sağlığında tahtını terk edecek ilk Japon imparatoru olacak.

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