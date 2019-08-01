HABER

Japon imparatorundan parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

Japon İmparatoru Naruhito, Temmuz ayında gerçekleştirilen seçimlerde milletvekili olan iki engelli vekil için parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği yaptırdı.Japon İmparatoru Naruhito, son seçimlerde engelli iki yeni milletvekilinin parlamentoya erişimini sağlamak için tekerlekli sandalye düzeneğinin yaptırılmasının ardından Japonya meclisinde ilk açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Japon imparatorundan parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği

Japon İmparatoru Naruhito, Temmuz ayında gerçekleştirilen seçimlerde milletvekili olan iki engelli vekil için parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği yaptırdı.
Japon İmparatoru Naruhito, son seçimlerde engelli iki yeni milletvekilinin parlamentoya erişimini sağlamak için tekerlekli sandalye düzeneğinin yaptırılmasının ardından Japonya meclisinde ilk açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Naruhito, "Çeşitli yurt içi ve yurt dışı konularını ele alan meclisin en yüksek egemenlik kurumu olarak sorumluluğunu yerine getireceğini ve halkın güvenine cevap vereceğini umuyorum" dedi.
Engelsiz meclis olarak adlandırılan oturumdan önce hükümet tekerlekli sandalye kullanan ve bakıcı yardımına ihtiyacı olan 2 milletvekili için bir alan oluşturdu.
Tekerlekli sandalyeleri bir sinir sistemi hastalığına sahip olan Yasuhiko Funago ve beyin felci geçiren Eiko Kimura adlı milletvekilleri kullanıyor. Milletvekilleri aktörlükten politikacılığa geçen Taro Yamaoto liderliğinde bir muhalefet grubunu temsil ediyor.
Engelli milletvekili Eiko Kimura, "Fiziksel engelleri kaldırma yolundaki çabalarından dolayı parlamentoya müteşekkirim ancak daha yapılması gereken çok şey var. Bu sorunların hepsini parlamentoda ele alacağız" dedi.
Diğer engelli milletvekili Yasuhiko Funago ise yardımcısı aralığıyla yaptığı açıklamada, herkesin beklentisini karşılamak istediğini söyledi.
Kimura ve Funago, engelliler için eğitimde ve bakım konusunda reform yapacaklarını söyledi.
İki milletvekilinin varlığı engelli insanların evde veya özel bakım yerlerinde kalmalarının teşvik edildiği ülkede değişimin bir işareti olarak görülüyor ve Japonya’nın muhafazakar siyaset dünyasının, Tokyo’da gerçekleştirilecek 2020 olimpiyatlarından önce herkes için daha kapsayıcı bir toplumu teşvik etmeye hazır olup olmadığının bir testi olduğu düşünülüyor.

Japon imparatorundan parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği

Japon imparatorundan parlamentoya tekerlekli sandalye düzeneği

Doktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktıDoktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
Trump’tan Putin’e Sibirya telefonuTrump’tan Putin’e Sibirya telefonu
Özbekistan Cumhurbaşkanından Belarus’a ziyaretÖzbekistan Cumhurbaşkanından Belarus’a ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
CHP'den belediye başkanları için kanun teklifi

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Faiz belasına meydan okuyoruz

'Meydan okuyoruz! Topunuz gelin!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

Sürpriz görüşme!

MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.