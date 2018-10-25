CEM ŞAN - Antalya'da yaşayan Türk kültürüne ve Türk el sanatlarına ilgi duyan Japon yazar İkumi Nonaka'nın iğne oyası merakı, Türkiye'nin birçok yöresinden topladığı işlemelerle yaklaşık 2 bin parçalık bir koleksiyona dönüştü. Tokyo'da 1963 yılında doğan ve Şinşu Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra magazin editörü olarak Tokyo Post Weekend Dergisi'nde çalışan İkumi Nonaka, uzun yıllar serbest yazar olarak kariyerine devam etti. İlk defa 1992'de Türkiye'ye turist olarak gelen Nonaka, 1995 yılında Antalya'ya yerleşti ve Türk el sanatlarına hayran kalıp 1998'de Mihri El Sanatları firmasını açtı. Türk el sanatlarına olan ilgisinden dolayı halı, kilim, çorap, nakış, baskı, yazma ve iğne oyaları üzerine araştırmalar yapan, iğne oyalarla ilgili öne çıkan şehirleri dolaşan Nonaka, bu araştırmalarını koleksiyona dönüştürdü. Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Trabzon, Rize, Ankara, İzmir, Konya, Aksaray ve Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinden iğne oyası toplayan Nonaka'nın yaklaşık 2 bin parçalık bir koleksiyonu bulunuyor.

Türk kültürünün ve Türk el sanatlarının Japonya başta olmak üzere dünyaya tanıtımını kendine misyon edinen Nonaka, Japonya'da Türk el sanatları ve iğne oyaları üzerine çeşitli seminerler ve konferanslar verdi, davetlere katılıp tanıtımlar yaptı. Nonaka'nın 2014 yılında Japon dilinde "Türk iğne oyaları" konulu bir kitabı da yayımlandı. - "Zamanla merakım daha da derinleşti" Bir etkinlik için Bursa'ya gelen Nonaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1995’ten beri Antalya'da Türk el sanatlarıyla ilgilendiğini söyledi. Köylere gidip kadınların sandık içinde sakladıkları iğne oyalarını gördüğünü ve bunların ne olduğunu öğrendikçe daha çok merak etmeye başladığını ifade eden Nonaka, "Sonra her köye gittiğimde kadınlarla sohbet ettim ve bu iğne oyalarıyla ilgili bilgiler almaya, bu sanatı öğrenmeye çalıştım. Zamanla merakım daha da derinleşti. Yaklaşık 15 sene bu konuda çok araştırma yaptım ve iğne oyalarını toplayarak koleksiyon oluşturdum. Koleksiyonumda yaklaşık 2 bin iğne oyası var." dedi. Nanoka, dünyanın Türk el sanatlarını ve iğne oyasını bilmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: