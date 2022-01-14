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Japon kadının yaptığı, ülkeyi şoke etti! Ölen babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini sakladı

14.01.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da yaşanan olay adeta ülkeyi şoke etti. Alınan bilgiye göre bir kadın, ölen babasının emekli maaşını alabilmek için cesedi 4 ay boyunca evde sakladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kadın tutuklandı.

Japon kadının yaptığı, ülkeyi şoke etti! Ölen babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini sakladı

Japonya'nın Aomori eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yerel polis, ölen babasının cesedini yaklaşık 4 ay boyunca evde sakladığı tespit edilen bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki babası ile birlikte yaşayan Hiromi Shiratori'nin (46) komşuları, yaşlı adamı uzun süre göremeyince durumdan şüphelendi. Olayın polise bildirilmesinin ardından 11 Ocak'ta eve giden güvenlik güçleri ve sosyal hizmet uzmanları, Shiratori'nin babasının cansız bedenine ulaştı.

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Gözaltına alınan şüpheli, polisteki ifadesinde babasının geçen eylül ayında öldüğünü söyledi. Kadının, babasının emekli maaşını almayı sürdürmek için ölüm haberini yerel otoritelere bildirmediğini itiraf ettiği de öğrenildi.

Şüphelinin babasının kesin ölüm tarihini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Japonya
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