Japon Kawasaki'den keçi şeklinde robot: BEX

Robotlar artık her yerde. Örneğin; Boston Dynamics şirketinin robot köpeği Spot çeşitli noktalarda görev yapmaya başladı. Boston Dynamics, Spot gibi robotlar geliştirerek insanların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Keçi şeklinde bir robot geliştiren Japonya merkezli Kawasaki Heavy Industries ise ağır yüklerin taşınmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

ROBOTİK KEÇİ: BEX

Reuters'ın haberine göre; Kawasaki Heavy Industries, ülkenin yaşlanan nüfusu nedeniyle ortaya çıkan işgücü sıkıntısına yardımcı olabileceğine inandığı ilk dört ayaklı robotunu geliştirdi. "BEX" isimli bu robotik keçi, ağır yükleri taşımak için tasarlandı.

"BEX"in otonom veya uzaktan kumanda ile hareket edebileceği bilgisi verilirken, 100 kilograma kadar yükleri taşıyabileceği belirtildi.

"YAŞLI İNSANLARA YARDIMCI OLABİLİR"

Kawasaki Heavy Industries'den Noboru Takagi, "Yaşlanan bir toplumda, ağır kargo taşımak zorunda olan yaşlı insanlara yardımcı olabilir. Örneğin, insanların ağır kargo taşıması gereken çiftçilik veya ormancılık endüstrilerini destekleyebilir. Onu bu yüzden geliştiriyoruz." dedi.

Şirket, BEX'i 2023'te ticari bir ürün haline getirmeyi hedefliyor.



