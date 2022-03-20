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Japon lastik devinden Rusya kararı! Hizmetlerini durdurdu

20.03.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Japon lastik ve kauçuk mamul üreticisi Bridgestone, Rusya'da faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Bridgestone, bünyesindeki personelini finansal olarak desteklemeyi ise sürdürecek.

Japon lastik devinden Rusya kararı! Hizmetlerini durdurdu

Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken, finans, hava yolu, telekom dahil birçok sektördeki Japon firmaları, Rusya'daki hizmetlerini durdurmaya devam ediyor. Bu konuda son açıklama lastik üreticisi Bridgestone'dan geldi.

BRIDGESTONE'DAN RUSYA AÇIKLAMASI

Bridgestone, hafta sonundan itibaren Rusya içindeki imalat faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Rusya'ya yönelik ihracat ile yeni yatırımlarını donduran firma, bünyesindeki personelini finansal olarak desteklemeyi sürdüreceğini duyurdu.

Rusya

Lojistik aksaklıkların, parça tedarikini sıkıntıya düşüreceğini bildiren firma, ürün talebinin de düştüğünü kaydetti.

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Üretici firmanın, Rusya'nın Ulyanovsk kentindeki fabrikasında yaklaşık 1000 kişiyi istihdam ettiği biliniyor.

Teikoku Databank, Şubat 2022 itibarıyla 347 Japon firmasının, Rusya'da aktif faaliyet gösterdiğini aktarmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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