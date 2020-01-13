HABER
  4. Japon milyarder Maezawa, Ay yolculuğuna birlikte çıkacağı 'hayat arkadaşını' arıyor

Japon milyarder Maezawa, Ay yolculuğuna birlikte çıkacağı 'hayat arkadaşını' arıyor

13.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Starship roketiyle Ay'a ilk yolculuğu yapacak kişi olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, bu yolculukta kendisine eşlik edecek "hayat arkadaşını" aradığını açıkladı.

Japon milyarder Maezawa, Ay yolculuğuna birlikte çıkacağı 'hayat arkadaşını' arıyor

Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Starship roketiyle Ay'a ilk yolculuğu yapacak kişi olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, bu yolculukta kendisine eşlik edecek "hayat arkadaşını" aradığını açıkladı.

27 yaşındaki oyuncu sevgilisi Ayame Goriki'den yeni ayrılan 44 yaşındaki Maezawa, 2023'te yapılması planlanan yolculukta yanında bazı sanatçıları da götüreceğini açıklamıştı.

Maezawa'nın kendisine "ilk uzay turisti" unvanını kazandıracak yolculuk için Musk'a kaç para ödendiği bilinmiyor. Musk bu yöndeki soruları "Çok para" diye yanıtlamıştı.

Starship, Maezawa'yı Ay'ın çevresinde dolaştıracak. Bu, 1972'den sonra Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olacak.

https://twitter.com/yousuck2020/status/1216272633248903168

Başvurusu süresi 17 Ocak'ta doluyor

Maezawa, internet sitesinden yaptığı duyuruda bu deneyimi "özel bir kadınla" yapmak istediğini söyledi ve adaylardan düzenleyeceği çöpçatan etkinliği için başvuru yapmasını istedi.

Japonya'nın en büyük alışveriş sitesi Zozotown'ın sahibi olan Maezawa, "Yalnızlık ve boşluk duygusu beni sarmaya başlarken düşündüğüm tek şey var: Bir kadını sevmeye devam etmek. Bir hayat arkadaşı arıyorum. Müstakbel partnerimle, uzaydan aşkımızı ve dünya barışını haykırmak istiyorum" dedi.

Maezawa'nın ilanında adayların 20 yaşın üzerinde ve bakar olmaları gerektiği belirtiliyor. 17 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek adayların ayrıca pozitif bir kişiliğe sahip olmaları ve uzay yolculuğuna ilgi duymaları isteniyor.

Yusaku Maezawa, bu yolculuk için kimi seçtiğini Mart sonunda açıklayacak.

Rock müziği yapan ve sanat koleksiyoncusu olan Maezawa sıra dışı medyatik davranışlarıyla biliniyor.

2017'de Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 111 milyon dolar ödeyen Maezawa, geçen yılın sonunda paranın mutluluk getirip getirmeyeceğini görmeleri için Twitter'da bin takipçisine toplam 9 milyon dolardan fazla para dağıtacağını açıklamıştı.

Maezawa, talihlileri Twitter'daki mesajını retweet'leyen 4 milyondan fazla kişi arasından çekilişle belirleyecek.

PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Aldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı olduAldırmazlık seviyesi ile İngiliz basının ilgi odağı oldu
Yanardağ harekete geçti, tehlike seviyesi 4'e çıkarıldıYanardağ harekete geçti, tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor!

Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor!

ABD’de kasırga ve fırtına 11 can aldı

ABD’de kasırga ve fırtına 11 can aldı

Taal Yanardağı lav püskürtürken düğüne devam ettiler

Taal Yanardağı lav püskürtürken düğüne devam ettiler

Avustralya'da yangınların bir kısmı kontrol altına alındı

Avustralya'da yangınların bir kısmı kontrol altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.