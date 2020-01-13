Japon milyarder Maezawa, Ay yolculuğuna birlikte çıkacağı 'hayat arkadaşını' arıyor

Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Starship roketiyle Ay'a ilk yolculuğu yapacak kişi olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, bu yolculukta kendisine eşlik edecek "hayat arkadaşını" aradığını açıkladı.

27 yaşındaki oyuncu sevgilisi Ayame Goriki'den yeni ayrılan 44 yaşındaki Maezawa, 2023'te yapılması planlanan yolculukta yanında bazı sanatçıları da götüreceğini açıklamıştı.

Maezawa'nın kendisine "ilk uzay turisti" unvanını kazandıracak yolculuk için Musk'a kaç para ödendiği bilinmiyor. Musk bu yöndeki soruları "Çok para" diye yanıtlamıştı.

Starship, Maezawa'yı Ay'ın çevresinde dolaştıracak. Bu, 1972'den sonra Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olacak.

https://twitter.com/yousuck2020/status/1216272633248903168

Başvurusu süresi 17 Ocak'ta doluyor

Maezawa, internet sitesinden yaptığı duyuruda bu deneyimi "özel bir kadınla" yapmak istediğini söyledi ve adaylardan düzenleyeceği çöpçatan etkinliği için başvuru yapmasını istedi.

Japonya'nın en büyük alışveriş sitesi Zozotown'ın sahibi olan Maezawa, "Yalnızlık ve boşluk duygusu beni sarmaya başlarken düşündüğüm tek şey var: Bir kadını sevmeye devam etmek. Bir hayat arkadaşı arıyorum. Müstakbel partnerimle, uzaydan aşkımızı ve dünya barışını haykırmak istiyorum" dedi.