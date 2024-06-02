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  4. Japon milyarder SpaceX ile çıkacağı Ay seyahatini iptal etti! "Uygulanamaz hale geldi"

Japon milyarder SpaceX ile çıkacağı Ay seyahatini iptal etti! "Uygulanamaz hale geldi"

02.06.2024 10:18
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Japon milyarder Maezawa Yusaku'nun, SpaceX roketiyle çıkacağı "dearMoon" özel Ay seyahatini iptal ettiği bildirildi.

Japon milyarder SpaceX ile çıkacağı Ay seyahatini iptal etti! "Uygulanamaz hale geldi"

Milyarder Maezawa'nın finanse ettiği "dearMoon" Projesi'nin internet sitesindeki açıklamada, özel Ay seyahatinin durumu güncellendi.

Daha önce 2023'ün sonuna kadar çıkılacağı açıklanan ancak bu zamana kadar akıbeti duyurulmayan seyahatin "uygulanamaz hale geldiği" bildirildi.

Açıklamada, "2023'ün sonuna kadar fırlatmayı başarabilmek için SpaceX ile düzenlemeler yapılıyordu. Ne yazık ki 2023'te fırlatma mümkün olmadı." denildi.

Maezawa'nın, iptal kararını kaçınılmaz şekilde ve büyük üzüntüyle aldığı kaydedilerek, "Projeyi destekleyen ve bu çabayı sabırsızlıkla bekleyen herkese içtenlikle teşekkür ediyor, sonuçtan dolayı özür diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Projenin iptal nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

JAPON MİLYARDERİN AY SEYAHATİ

Maezawa'nın, Aralık 2022'deki açıklamasında, seyahate farklı ülkelerden sanat, film ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılacağı duyurulmuştu.

Japon milyarder, Amerikan uzay mekiği üreticisi SpaceX roketiyle 2023'te gerçekleştirilmesi beklenen seyahatin masraflarını üstleneceğini bildirmişti.

48 yaşındaki girişimci ve koleksiyoncu milyarder Maezawa, 2021'deki seyahatiyle "Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden ilk Japon sivil" unvanını elde etmişti.

Daha önce bir "punk rock" bateristi olan Maezawa'nın, bir dönem "Start Today" plak satış şirketini kurduğu ve daha sonra moda dünyasına girdiği biliniyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
SpaceX Ay (Dünya'nın uydusu)
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