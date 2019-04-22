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Japon mühendis anısına aikido gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

YALOVA’da 4 yıl önce Osmangazi Köprüsü’ndeki halat kopmasının sorumluluğunu üzerine alarak intihar eden Japon mühendis Kishi Ryoichi anısına Yalova Üniversitesi öğrencileri aikido gösterisi yaptı.

Japon mühendis anısına aikido gösterisi

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da 4 yıl önce Osmangazi Köprüsü’ndeki halat kopmasının sorumluluğunu üzerine alarak intihar eden Japon mühendis Kishi Ryoichi anısına Yalova Üniversitesi öğrencileri aikido gösterisi yaptı.
Yalova Üniversitesi Aikido Topluluğu, Japon kültürünü Yalova Üniversitesi öğrencilerine tanıtmak amacıyla Yalova Üniversitesi Yerleşkesi'nde içinde Japon kültürünü yansıtan unsurların olduğu 1’inci Japon Türk Dostluk Günü adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Osmangazi Köprüsü’nde görev alan ve burada çalışırken halat kopmasından kendini sorumlu tutarak intihar eden Japon mühendis Kishi Ryoichi anısına aikido gösterisi yapıldı. Törene Japonya’nın İstanbul Konsolos Vekili ve Kültür Ataşesi Takumi Suemitsu da katıldı.
Kendileri için saygının oldukça önemli olduğunu söyleyen Suemitsu, “Böyle bir etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada bir Japon havası var. Tebrik ederim. Aikido, çay seremonisi bir saygıdır. Japon kültüründe en önemli konu saygıdır. Aikido, karate ve judoda kim kazanırsa kazansın. En önemli olan saygıdır. Böyle bir etkinliğe imza attığınız için teşekkür ediyorum. Japon kültürünün tadını çıkarın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Yalova Üniversitesi Aikido Topluluğu, intihar eden Japon mühendis anısına aikido gösterisinde bulundu. Ardından Japon kılıç sanat ekollerinden olan Mugai Ryu tekniğiyle İstanbul Mugen Kai Kılıç Okulu’ndan gelen Sensei Sezgin Burak Azak ve öğrencileri bir kılıç gösterisi gerçekleştirdi. Etkinliğin devamında öğrencilere geleneksel Japon ağaç sanatı bonsai sergisi gezildi. Etkinliğin sonunda ise katılımcılara geleneksel Japon yemeği olan suşi ikram edildi.

FOTOĞRAFLI

Japon mühendis anısına aikido gösterisiJapon mühendis anısına aikido gösterisiJapon mühendis anısına aikido gösterisiJapon mühendis anısına aikido gösterisi

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