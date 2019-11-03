Japon öğrencilerden saray kapısına rölöve

Dolmabahçe Sarayı'nın Süfera salonundaki restorasyon çalışmalarını, uzmanlar eşliğinde inceleyen Japon öğrencilere İngilizce ve Japonca olarak bilgiler verildi. Görevli restoratörler tarafından anlatılan teknik detayları dinleyen Japonlar, not alarak, merak ettikleri kısımlar hakkında soru sordu.

Süfera Salonu'nun tavan planının projesinin detaylarına bakan öğrenciler, bu odadaki iskeleye çıkarak, yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yakından izledi.

Daha sonra Selamlık Bölümünün 16 numaralı odasına geçen öğrenciler buradaki restorasyon ve analiz kısımlarını görme imkanı buldu. Kapısının iki kanadının da restorede edildiği 16 numaralı odanın içerisinde inceleme yapan öğrencilere restoratörler tarafından, kullanılan teknikler anlatıldı. Burada öğrencilere, bir sanat eserinin boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma anlamına gelen rölöve çalışması hakkında bilgi verildi.

- Kendi yöntemleriyle rölöve aldılar

Kendilerinden rölöve yapılması istenen Japonlar, ellerindeki defterlere, aldıkları ölçütleri yazarak çizimler yaptı. Kapının rölövesini kendi yöntemleriyle alan Japon öğrencilere daha sonra, restoratör tarafından uygulamalı olarak silikon kalıp yardımıyla kapı üzerindeki detay kısımların ölçüsünün nasıl alınması gerektiği gösterildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Japon öğrencilerden Chika Noda, "Birçok tarihi bina var. Her şey o kadar güzel ki çok şaşırdım, bu benim için büyük bir sürpriz oldu." diye konuştu.