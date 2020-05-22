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Japon Otomotiv Devi Nissan 20 Bin Kişiyi İşten Çıkarabilir

22.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Japon otomobil üreticisi Nissan şirketinin, 20 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını öne sürüldü

Japon Otomotiv Devi Nissan 20 Bin Kişiyi İşten Çıkarabilir

Dünyaca ünlü Japon otomobil üreticisi Nissan şirketinin, 20 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını öne sürüldü . Kyodo Haber Ajansı’nın haberine göre, işten çıkarılacak olan çalışanların yoğunlukla, Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerdeki fabrikalarda çalışan kişiler olacağı belirtildi.

Haberde, şirketin dünya genelinde aşırı düzeyde azalan yeni otomobil satışları nedeniyle yaşanan kayıpları telafi etmekte zorlandığı için bu yönde bir karar aldığı ifade edildi. Şirket yönetimi, ajansın bu haberi sonrası herhangi bir yorum yapmadı.

Nissan, azalan satışları ve şirketin mali durumundaki sorunlar nedeniyle geçen yıl Temmuz ayında da 12 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. Şirketin dünya genelinde 140 bin civarında çalışanının bulunduğu belirtiliyor.

Şirketin eski CEO’su Carlos Ghosn, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl Japonya’dan çıkıp Türkiye üzerinden memleketi Lübnan’a kaçmıştı.

Öte yandan son olarak İngiliz otomobil ve uçak üreticisi Rolls-Royce şirketi de benzer şekilde özellikle havacılık sektöründeki daralma nedeniyle dünya genelindeki fabrikalarından 9 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını açıklamıştı.

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