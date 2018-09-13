JAPON PRENSES, BALTALİMANI'NDAKİ JAPON BAHÇESİNİ GEZDİ

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) JAPONYA Prensesi Akiko Mikasa, İstanbul'daki programı kapsamında bugün Türkiye ve Japonya'nın iş birliğiyle kurulan Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni ziyaret etti.
İstanbul'da bulunan Japon Prenses Mikasa, sabah saatlerinde geldiği Japon Bahçesi'nde ilk olarak geleneksel mimariye uygun olarak inşa edilen Japon evini gezdi. Görevlilerden evin yapılışı hakkında kısa bir bilgi alan Prenses, daha sonra beraberindekilerle birlikte evin içine girerek incelemelerde bulundu.
Japonya Prensesi, daha sonra Japonya’nın sembolü olan sakura (kiraz) ağaçlarıyla dolu, küçük bir şelale, gölet ve çardağın da içinde bulunduğu bahçede yürüyüş yaptı. Prenses Mikasa, burada bol bol fotoğraf çektirdi. Prenses'in ziyaretine Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ile konsolosluk görevlileri de eşlik etti.
Görüntü Dökümü
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-Japon Prensesin bahçeye gelişi
-Geleneksel Japon evini incelemesi
-Mikasa'nın eve girişi
Prensesin evden çıkışta ayakkabılarını giymesi
-Evin önünde görüntü vermesi
-Bahçede yürüyüşü
-Çardak'ta oturması
-Genel ve detaylar
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