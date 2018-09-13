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Japon Prenses, Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

JAPONYA  Prensesi Akiko Mikasa, İstanbul'daki programı kapsamında bugün Türkiye ve Japonya'nın iş birliğiyle kurulan Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni ziyaret etti.    İstanbul'da bulunan Japon Prenses Mikasa, sabah saatlerinde geldiği Japon Bahçesi'nde ilk olarak geleneksel mimariye uygun olarak inşa edilen Japon evini gezdi.

Japon Prenses, Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni gezdi

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) JAPONYA Prensesi Akiko Mikasa, İstanbul'daki programı kapsamında bugün Türkiye ve Japonya'nın iş birliğiyle kurulan Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni ziyaret etti.

İstanbul'da bulunan Japon Prenses Mikasa, sabah saatlerinde geldiği Japon Bahçesi'nde ilk olarak geleneksel mimariye uygun olarak inşa edilen Japon evini gezdi. Görevlilerden evin yapılışı hakkında kısa bir bilgi alan Prenses, daha sonra beraberindekilerle birlikte evin içine girerek incelemelerde bulundu.

Japonya Prensesi, daha sonra Japonya’nın sembolü olan sakura (kiraz) ağaçlarıyla dolu, küçük bir şelale, gölet ve çardağın da içinde bulunduğu bahçede yürüyüş yaptı. Prenses Mikasa, burada bol bol fotoğraf çektirdi. Prenses'in ziyaretine Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ile konsolosluk görevlileri de eşlik etti.

(FOTOĞRAF)

Japon Prenses, Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni gezdiJapon Prenses, Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni gezdiJapon Prenses, Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni gezdiJapon Prenses, Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni gezdi

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