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Japon Prenses Mikasa, Kaman Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 10:09 | Son Güncelleme

JAPONYA Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kırşehir'de Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Japon Prenses Mikasa, Kaman Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- JAPONYA Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kırşehir'de Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
Türkiye'de temaslarda bulunan, dün Anıtkabir'i ziyaret edip, mozoleye çiçek bırakan Japonya Altes Prensesi, Kırşehir'e geldi. Programına Kalehöyük kazı alanında yaptığı inceleme ile başlayan Prenses Akiko Mikasa, ardından Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'ne geçerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada Vali İbrahim Akın, Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Kırşehir Belediye Başkanı Vekili Emre Şahinci, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kalehöyük Kazı Başkanı Sachihiro Omura, il protokolü, Japon arkeologlar ve yetkililer tarafından karşılanan Prenses Mikasa, beraberindeki heyet ile birlikte Japon bahçesini gezdi. Bahçeyi gezen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Prenses Mikasa, burada fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damada mutluluklar dileyerek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali İbrahim Akın, Prenses Akiko’ya, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kırşehir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaret anısına el işlemesi vazo hediye etti.
​Vali Akın ve beraberindeki heyet ile birlikte Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni gezen Prenses Akiko Mikasa, buradaki eserler hakkında Sachihiro Omura’dan bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Japon Prenses Mikasa, Kaman Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettiJapon Prenses Mikasa, Kaman Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettiJapon Prenses Mikasa, Kaman Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettiJapon Prenses Mikasa, Kaman Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti

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