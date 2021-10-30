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  4. Japon prensesin eşi Komuro'nun adı New York barosu sınavını kazananlar listesinde yok

Japon prensesin eşi Komuro'nun adı New York barosu sınavını kazananlar listesinde yok

30.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkı için unvanlarından vazgeçen Japonya Prensesi Mako'nun ABD'deki bir hukuk firmasında çalışan eşi Kei Komuro'nun adı New York Barosu'nun avukatlık sınavını kazananlar listesinde yer almadı.

Japon prensesin eşi Komuro'nun adı New York barosu sınavını kazananlar listesinde yok

Japonya'nın eski Prensesi Mako'nun eşi Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yer almadı.

Kyodo ajansının haberine göre "The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, temmuzda düzenlenen sınavı kazananların listesini yayımladı.

ABD'li kuruluş, yoklamaya giren 9 bin 277 adayın 5 bin 791'inin sınav sürecini başarıyla tamamladığını ve başarı ortalamasının yüzde 63 olduğunu bildirdi ancak listedeki başarılı isimler 5 bin 785 olarak açıklandı.

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MAYIS AYINDA MEZUN OLMUŞTU

Prenses Mako'nun hafta hayatını birleştirdiği, ABD'deki Fordham Üniversitesinden mayısta mezun olan Komuro Kei listede yer almadı.

Kamu yayıncısı NHK, Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığını aktardı.

26 Ekim'de evlenen Japon çift, pasaport işlemlerinin ardından kasımın ilk yarısında ABD'ye yerleşeceklerini açıklamıştı.

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MUTLU SONLA BİTMİŞTİ

Japonya İmparatorluk geleneklerinin gereği olarak, sıradan bir vatandaşla evlenebilmek için unvanlarından vazgeçme kararı alan Japonya Prensesi Mako, geçtiğimiz hafta üniversiteden arkadaşı olan Kei Komuro ile dünya evine girmişti. Komuro'nun annesinin, oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddettiği iddiasıyla dünya kamuoyunda geniş yer bulan çiftin evlilik planının, imparatorluk ailesinde rahatsızlığa neden olan haberler nedeniyle yaklaşık 3 yıl geciktiği iddia edilmişti.

Japonya İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadın mensuplar, kraliyet statüsünü kaybediyor. Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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