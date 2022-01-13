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Japon profesör 'yalanabilir' ekran geliştirdi

13.01.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters'ın haberine göre bir Japon profesör gıda tatlarını taklit edebilecek "yalanabilir" bir televizyon prototipi geliştirdi.

Japon profesör 'yalanabilir' ekran geliştirdi

Reuters'ın haberine göre bir Japon profesör gıda tatlarını taklit edebilecek "yalanabilir" bir televizyon prototipi geliştirdi.

"Televizyonu Tat" lakabı takılan ekranda 10 tüpten, "hijyenik bir film" üzerine tat sıkılıyor ve bu film ekranın üzerinde izleyicinin yalaması için kıvrılıyor.

Meiji Üniversitesi'nden Profesör Homei Miyaşita, teknolojinin aşçıların ya da şarap uzmanı şef garsonların uzaktan eğitiminde kullanılabileceğini söyledi.

Miyaşita, ticari olarak üretilmesi halinde televizyonun fiyatının 875 dolar olacağını belirtti.

Miyaşita "Amaç bir restoranda yemek yermiş gibi bir deneyimi dünyanın bir diğer ucunda, hatta evde otururken herkesin yaşamasını sağlamak" dedi.

Profesörün benzer icatları bulunuyor

Profesör ayrıca indirilebilir bir "tat içeriği" dünyası öngördüğünü belirtti.

Miyaşita, Covid-19 çağında bunun insanların dışarıdaki dünyayla bağlanma yöntemlerini zenginleştirebileceğini de anlattı.

Geçmişte, Miyaşita ve öğrencileri tatla ilgili başka cihazlar da üretmişti ve bunlara "yiyeceğin tadını daha da güzelleştiren" bir çatal da dahildi.

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