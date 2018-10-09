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Japon Savaş Davulu Topluluğu Masa-Daiko Nevşehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 21:14 | Son Güncelleme

Japon grup, Nevşehir'de canlı performans sergiledi

NEVŞEHİR (AA) - Geleneksel Japon savaş davulu ile sahne performansı sergileyen Masa-Daiko Topluluğu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) gösteri yaptı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin davetiye "2018 Japonya Sonbahar Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelen topluluk, NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıktı.

Farklı ebatlardaki taiko adı verilen davul ve çeşitli müzik aletleri ile sahnelenen ritim ve koreografi gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı.

Yaklaşık iki saat süren konserin ardından, rektör yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin tarafından grup üyelerine plaket verildi.

NEVÜ Japon Kültür Kulübü Başkanı Gonca Varoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuk topluluğun ilk konserini Nevşehir'de gerçekleştirdiğini, gösterinin yarın Kırşehir'in Kaman ilçesinde 12 Ekim'de de Ankara'da halka açık konser şeklinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Organizasyonla ilgili bilgi aktaran Varoğlu, "Japonya'da tarihin eski dönemlerinde savaş davulu çalınırdı, bizim kültürümüzdeki mehter marşı gibi kültürel değere sahiptir. 1996 yılında sanatçı ve vurmalı çalgı ustası Masakazu Nishimine tarafından kurulan Masa-Daiko grubu konserler düzenleyerek Japon kültürünü tanıtmakta." dedi.

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konser Masa-Daiko Topluluğu Nevşehir Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)

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