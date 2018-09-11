Japon Seiki gemisinin maketi Deniz Müzesi'ne teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Osmanlı İmparatorluğu'na düzenlenen ilk ziyaretin gerçekleştirildiği "Seiki" Japon savaş gemisinin maketi, Deniz Müzesi'ne teslim edildi.

Japonya İmparatorluğu Deniz Kuvvetleri'nin tamamı yerli üretim ilk savaş gemisi Seiki'nin maketinin teslimi nedeniyle Deniz Müzesi'nde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın katılımıyla tören düzenlendi.

Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş, törendeki konuşmasında, Ertuğrul Fırkateyni olayının, Türkiye-Japonya ilişkileri tarihindeki önemine değindi.

Gültaş, 1878 yılının da ilişkilerde önemli bir kavşak noktası olduğunu ve o yıl Prens Komatsu'nun Seiki savaş gemisi ile İstanbul'a yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerini olgunlaştırma yolunda ilk adımı teşkil ettiğini dile getirdi.

Albay Gültaş, "Bu bağlamda 20 yılı aşkın süredir hizmetler sunan Japonya-Türkiye Cemiyeti tarafından bugün bizlere Seiki savaş gemisinin bir maketinin bağışlanması, Türk-Japon dostluğunun ölmez anısına yeni bir değer katmaktadır. Tarihi geçmişi ve toplumsal değerleri açısından birbiriyle sayısız ortak yönleri olan iki ülkenin 140 yıllık dostluk geçmişini iki ülke denizcilerinin başlatmış olmasından büyük bir gurur duyduğumuzu vurgulamak isterim. Bu güzel dostluğun ilerlemesi için bugün olduğu gibi yapılan her yeni girişimi ve katkıyı da çok önemsediğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.