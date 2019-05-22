Japon şirketten Fukuşima'da yabancı işçi çalıştırmama kararı

Japonya'da, Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), 2011'deki depremde hasar gören santralin tasfiyesi işlemlerinde yabancı işçilerin çalıştırılmayacağını kaydetti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, Çalışma Bakanlığının bu konuda yaptığı uyarı dikkate alınarak, Japonya'nın 1 Nisan'da yürürlüğe koyduğu yeni vize programı çerçevesinde ülkeye kabul edilecek yabancı işçilerin Fukuşima santralinin tasfiye işlemlerinde çalıştırılmasına yönelik plandan vazgeçildiği belirtildi.

Açıklamada, yabancı işçilerin sağlık koşullarını güvence altına alacak güvenlik ve sağlık koşulları sağlanana kadar vize programı kapsamındaki işçilerin santralin tasfiye çalışmaları için işe alınmayacağı bildirildi.

Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, dün yaptığı açıklamada, santralin işletmecisi TEPCO'nun tasfiye işlemlerinde yabancı işçileri çalıştırmaya yönelik planını gözden geçirmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Nükleer serpintiye maruz kalmanın yabancı işçiler için yaratabileceği uzun vadeli sağlık sorunlarına dikkati çeken Nemoto, "Japon işçiler için uygulanan eş değer veya daha gelişmiş bir güvenlik ve sağlık yönetim prosedürü oluşturulmalı." ifadesini kullanmıştı.