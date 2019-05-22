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Japon şirketten Fukuşima'da yabancı işçi çalıştırmama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, vize programı kapsamında ülkeye gelen yabancı işçilerin Fukuşima nükleer santralinin tasfiyesinde çalıştırılmayacağını bildirdi

Japonya'da, Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), 2011'deki depremde hasar gören santralin tasfiyesi işlemlerinde yabancı işçilerin çalıştırılmayacağını kaydetti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, Çalışma Bakanlığının bu konuda yaptığı uyarı dikkate alınarak, Japonya'nın 1 Nisan'da yürürlüğe koyduğu yeni vize programı çerçevesinde ülkeye kabul edilecek yabancı işçilerin Fukuşima santralinin tasfiye işlemlerinde çalıştırılmasına yönelik plandan vazgeçildiği belirtildi.

Açıklamada, yabancı işçilerin sağlık koşullarını güvence altına alacak güvenlik ve sağlık koşulları sağlanana kadar vize programı kapsamındaki işçilerin santralin tasfiye çalışmaları için işe alınmayacağı bildirildi.

Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, dün yaptığı açıklamada, santralin işletmecisi TEPCO'nun tasfiye işlemlerinde yabancı işçileri çalıştırmaya yönelik planını gözden geçirmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Nükleer serpintiye maruz kalmanın yabancı işçiler için yaratabileceği uzun vadeli sağlık sorunlarına dikkati çeken Nemoto, "Japon işçiler için uygulanan eş değer veya daha gelişmiş bir güvenlik ve sağlık yönetim prosedürü oluşturulmalı." ifadesini kullanmıştı.

Bakanlık da TEPCO'dan halen süren tasfiye işlemlerinde çalışan işçilerin olumsuz etkilenmemesi için bölgedeki radyasyon seviyesini düşürmesini istemişti.

Japonya, bir süre önce, mavi yakalı işçi ihtiyacını karşılamak üzere ülkeye yabancı işçi kabul etmek için yasa çıkarmıştı.

TEPCO'dan geçen ay yapılan açıklamada, vize programı kapsamında ülkeye gelecek yabancı işçilerin Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nin tasfiyesi işlemlerinde çalıştırılmasının planlandığı bildirilmişti.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

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