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Japon siyaset bilimci Miura: "Japonya’nın en önemli ticari partneri ABD"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

Japonya Yamaneko Araştırma Enstitüsü Başkanı Siyaset Bilimci Dr.

Japonya Yamaneko Araştırma Enstitüsü Başkanı Siyaset Bilimci Dr. Lully Miura, "Japonya’nın en önemli ticari partneri ABD" dedi.
Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen "Doğu Asya’da Güvenlik" isimli panele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, bürokrasiden isimler, basın mensupları ve davetliler katıldı. Düzenlenen panelde konuşan Japonya Yamaneko Araştırma Enstitüsü Başkanı Siyaset Bilimci Dr. Lully Miura, Doğu Asya’daki krizler, bölgesel siyasi belirsizlikler ve Japonya’nın siyasetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında ABD Savunma Bakanı’nın "ABD’nin uzun vadeli endişelerinin Çin kaynaklı" olduğu açıklamalarını hatırlatan Miura, ABD’nin bölgeden çekildiğini anımsattı. Çin’in bölgesel yayılmacılığı ve Japonya’nın çekimser politikalarının bölge geleceğinde Japon toplumunu endişelendirdiğini aktaran Miura, "ABD politikası profesyonellerce belirleniyor. ABD’nin bir imparatorlukmuşçasına egemenliğini sürdürmesini istemesi yanlış anlaşılmayabilir" ifadelerini kullandı.
Japonya’nın duraksamalı bölgesel yaklaşımlarının Asya’daki belirsiz olan şeyleri ortadan kaldıramadığını vurgulayan Miura, "ABD yönetimi ile LDP stabil ve istikrarlı politika sürdürmek, statükoyu devam ettirmek istiyor. Japon toplumu mevcut gündemden izole ve ABD’nin geri çekilişini inceleyemedi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japon kamuoyu Çin’e karşı negatif bir yaklaşım benimsedi. Japonya’nın kendine dair savunma kapasitesini artırması arzu edilmiyor" dedi.
Trump’ın 2016 yılında başkan seçilmesiyle ilişkilerin sürdürülebilirliliğine ilişkin bazı durumların gündeme geldiğini belirten Miura, "Japonya’nın en önemli ticari partneri ABD. Kimse Başkan Trump’a set vuramıyor. Japonya öz savunma hakkını güçlendirebilmeli. Trump’ın önderliğindeki belirsizlik çözülmeli" diye konuştu.
Japonya’nın anayasasının 9. maddesinde bulunan "Japonya’nın uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde ’saldırmazlık’ anlayışına" bağlı kalacağına ilişkin yaklaşımının değiştirilebileceğinin sinyalinin verildiğini aktaran Miura, Japonya’da fikir çatışmalarının olduğunu vurguladı.

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