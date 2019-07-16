Japon Ticaret Bakanı Seko: “Güney Kore’ye yönelik ihracat tedbirlerinin nedeni tarihsel ihtilaflar değil, güvenlik kaygısı”

Japonya Ticaret Bakanı Hiroshige Seko, Güney Kore’ye yönelik ihracat tedbirlerinin nedeninin tarihsel ihtilaflar değil, ’güvenlik kaygısı’ olduğunu söyledi.

Japonya Ticaret Bakanı Hiroshige Seko, Güney Kore’ye yönelik bazı yüksek teknolojili malzemeleri içeren ihracat kısıtlamalarının nedeninin, tarihsel ihtilaflar olmadığını açıkladı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Japonya’nın konuyla ilgili tutumunu eleştirmesinden sonra gelen açıklamasında Seko, ticaret bakanı olarak Moon’un sözlerine cevap verecek pozisyonda olmadığını söyledi. "Japonya, son hamlesinin amacının, güvenlik nedeniyle ihracat kontrollerini uygun şekilde yürütmek olduğunu başından beri açıkça belirtti" diyen Seko, “Ayrıca Japonya, başından beri hareketin bir karşı önlem olmadığını açıkladı" şeklinde konuştu.

Moon açıklama yapmıştı

II. Dünya Savaşı sırasında bir Japon şirketi için çalışmaya zorlandıklarını söyleyen Güney Korelilerin tazminat talepleri nedeniyle yaşanan diplomatik gerginliklere atıfta bulunan Moon, Japonya’nın tarih ile ilgili ihtilafları ekonomik meselelerle ilişkilendirdiğini savunmuş, ayrıca tedbirlerin Japon ekonomisine de zarar vereceği uyarısı yapmıştı.

