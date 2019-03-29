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Japon turist sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Japonya’da "Türk Kültür Yılı” etkinlikleri kapsamında sürdürdüğü tanıtım çalışmaları Japonların tatil rotasını yeniden ülkemize çevirdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da geçtiğimiz günlerde başkent Tokyo’da Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’nın katılımıyla gerçekleştirdiği "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisinin açılışı ve Japon kamuoyuna yönelik sıcak mesajlar verdiği röportajları, etkilerini Japon turist sayısındaki yükseliş ivmesiyle hissettirmeye başladı.

Türkiye’nin Japonya’da "Türk Kültür Yılı” etkinlikleri kapsamında sürdürdüğü tanıtım çalışmaları Japonların tatil rotasını yeniden ülkemize çevirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da geçtiğimiz günlerde başkent Tokyo’da Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’nın katılımıyla gerçekleştirdiği "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisinin açılışı ve Japon kamuoyuna yönelik sıcak mesajlar verdiği röportajları, etkilerini Japon turist sayısındaki yükseliş ivmesiyle hissettirmeye başladı. Türkiye’yi yılın ilk iki ayında ziyaret eden Japon sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 13 bin 267’ye ulaştı. Bu yılın Şubat ayında ise toplam 7 bin 391 Japon ziyaretçi Türkiye’ye geldi.

En çok giriş yapılan il İstanbul oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Şubat 2019 dönemi sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre Türkiye yılın ilk iki ayında yüzde 7,4 artış ile 3 milyon 209 bin 734 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’ye en çok giriş yapılan il ise İstanbul oldu. Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,32 artışla 1 milyon 903 bin 638 yabancı ziyaretçinin geldiği İstanbul, toplam yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 60’ının giriş yaptığı il oldu. İstanbul’u yüzde 11,77 artış ve 394 bin 115 yabancı ziyaretçi ile Edirne, yüzde 63,10 artış ve 252 bin 206 yabancı ziyaretçi ile Antalya izledi. Ocak-Şubat 2019 döneminde en çok giriş yapılan diğer iller ise sırasıyla Artvin ve Ankara oldu.

Alman ziyaretçiler yükselişte
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise geçtiğimiz Ocak ayında üçüncü sırada yer alan Almanya, yılın hem ilk iki aylık döneminde hem de Şubat ayında ikinciliğe yükseldi. Türkiye’ye Ocak-Şubat 2019 döneminde en çok yabancı ziyaretçi yüzde 18,63 artış ve 274 bin 475 ziyaretçi ile Bulgaristan’dan gelirken, yüzde 19,90 artış ve 235 bin 732 ziyaretçi sayısı ile Almanya ikinci oldu. Gürcistan ise 232 bin 740 ziyaretçi sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan’ı sırasıyla İran ile Rusya Federasyonu izledi.

İlk iki ayın birincisi Bulgaristan
Türkiye, bu yılın Şubat ayında yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,38’lik artışla 1 milyon 670 bin 238 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmezken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,51 artış ve 140 bin 669 ziyaretçi ile Bulgaristan birinci, yüzde 21,77 artış ve 133 bin 612 ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya’yı sırasıyla Gürcistan, İran ve Irak izledi.

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