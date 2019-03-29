Japon turist sayısı artıyor

Türkiye’nin Japonya’da "Türk Kültür Yılı” etkinlikleri kapsamında sürdürdüğü tanıtım çalışmaları Japonların tatil rotasını yeniden ülkemize çevirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da geçtiğimiz günlerde başkent Tokyo’da Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’nın katılımıyla gerçekleştirdiği "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisinin açılışı ve Japon kamuoyuna yönelik sıcak mesajlar verdiği röportajları, etkilerini Japon turist sayısındaki yükseliş ivmesiyle hissettirmeye başladı. Türkiye’yi yılın ilk iki ayında ziyaret eden Japon sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 13 bin 267’ye ulaştı. Bu yılın Şubat ayında ise toplam 7 bin 391 Japon ziyaretçi Türkiye’ye geldi.

En çok giriş yapılan il İstanbul oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Şubat 2019 dönemi sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre Türkiye yılın ilk iki ayında yüzde 7,4 artış ile 3 milyon 209 bin 734 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’ye en çok giriş yapılan il ise İstanbul oldu. Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,32 artışla 1 milyon 903 bin 638 yabancı ziyaretçinin geldiği İstanbul, toplam yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 60’ının giriş yaptığı il oldu. İstanbul’u yüzde 11,77 artış ve 394 bin 115 yabancı ziyaretçi ile Edirne, yüzde 63,10 artış ve 252 bin 206 yabancı ziyaretçi ile Antalya izledi. Ocak-Şubat 2019 döneminde en çok giriş yapılan diğer iller ise sırasıyla Artvin ve Ankara oldu.