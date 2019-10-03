Japon üniversitesi OMÜ ile iş ve güç birliği yapmak istiyor

Japonya’nın Nagaoka Teknoloji Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile iş ve güç birliği yapmak istiyor.

Japonya Nagaoka Teknolojisi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Takashi Yukawa ile aynı üniversitenin Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Shigeru Nagasawa, OMÜ Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Bilgiç’e, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkan Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Yeşilyurt Demirçelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan eşlik etti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğunu ifade eden Rektör Bilgiç, konuklara OMÜ’de yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nagaoka Üniversitesi hakkında bilgi veren Japon öğretim üyeleri de bu çalışmaların ortaklaştırılmasına yönelik Rektör Bilgiç ile karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulundular.

OMÜ’ye dair pozitif izlenimler

Geçen yıl OMÜ’yü ziyaret eden Prof. Dr. Shigeru Nagasawa, önceki ziyaretinde edindiği izlenimler sonucunda OMÜ’nün fiziki imkânları ve yaptığı çalışmaları beğendiğini dile getirirken, Nagaoka Üniversitesi ve OMÜ arasında eğitimde iş ve güç birliği yapılmasından mutlu olacaklarını belirtti.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Rektör Bilgiç Japonya’dan gelen misafirlerine Üniversitenin hediyesini takdim ederken, konuk akademisyenler de ülkelerinden getirdikleri çeşitli hediyelerle Rektör Bilgiç ve ziyarete eşlik eden OMÜ’lü öğretim üyelerine jest yaptı.



