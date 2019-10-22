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Japon uzman Türkiye’de beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

Japon deprem uzmanı Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki Türkiye’de beklenen en büyük deprem 8-8.5 büyüklüğünde olmasının ön görüldüğünü.

Japon deprem uzmanı Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki Türkiye’de beklenen en büyük deprem 8-8.5 büyüklüğünde olmasının ön görüldüğünü. Türkiye’nin dünyada 6. sırada, metrekare başına 17. sırada deprem ülkesi olduğunu ancak depremdeki ölümlerde ise 3. sırada olduğunu söyledi. Japon uzman “Bir Türk olarak bu durumdan utanıyorum” dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisleri Topluluğu tarafından düzenlenen ’Depreme Hazır mıyız’ konulu konferans NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Üniversitenin inşaat mühendisliği ile mimarlık bölümü öğrencilerinin katıldığı konferansta konuşmacı olarak ise İnşaat Yüksek Mühendis Cevdet Şentürk ile deprem uzmanı yüksek mimar inşaat yüksek mühendisi Yoshinori Moriwaki katıldılar.

“Dünyada artık birinci Türkiye olacak”
Dünyanın en uzun asma köprüsü olan Japonya’nın Akashi-Kaikyo köprüsünün de yapımında görev almış olan Moriwaki; “Cumhuriyetin yüzüncü yılında 2023’de Çanakkale’de 2023 metre olarak dünyada birinci artık biz değil Türkiye olacak. Japonya ve Türkiye’nin benzer yanları ile farklarını da anlatan Moriwaki, “Japonya 4 tane ada ülkesi ama küçük adalar 2 bin tane. Biz de düz yer yok ada var dağ var. Düz yer yok. Mecburen gökdelen yapmak zorundayız. Türkiye ise sizin arazileri bizim iki katımız insan sayısı bizim yarısı. Dolayısıyla sizde metrekarede bir kişi varsa biz de dört kişi var. Ama sizde herkes İstanbul, Ankara, İzmir’de toplanıyor ve gökdelen yapıyorsunuz. Aslında Konya civarında çok düz yerler var" dedi.

“Siz bizden biraz daha şanslısınız”
Türkiye’de 6 tane deprem plakası olduğunu da kaydeden Moriwaki, “Anadolu plaka, Afrika var, Karadeniz var. Toplam 6 tane. Bunların hareketleri ayrı ayrı. Sizin ki Nepal, Himalaya taraflarından başlıyor. Gürcistan’dan geliyor. Yunanistan, İtalya ve İspanya’ya gidiyor bu Kuzey Anadolu Fay Hattı. Burası en fazla 8 veya 8.5’e kadar. Mesela bizim ki Güney Amerika’nın Çin’den başlıyor. Amerika’ya gidiyor. Sonra Alaska, Japonya, Filipinler ve Tayvan’a gidiyor. Bu hatta 9 veya 9.5 çok büyük deprem bekleniyor. Siz bizden biraz daha şanslısınız” dedi.

“Ben Türk olarak utanıyorum”
Japonya mı deprem ülkesi Türkiye mi sorusunun çok sorulduğunu da sözlerine ekleyen Moriwaki, “Ben bunu araştırdım. Büyüklüğü 5.5. üzerinde olan depremler orta seviye deprem olarak kabul edilir. Geçen sefer Silivri’de meydana gelen deprem orta seviye bir depremdi ama Japonya’ya göre normal. Bu senede bir ülkede kaç kere deprem meydana geliyor. 5.5 ’ten daha büyük. Tabii bir seneyi değil 10 seneyi topladım ve ortalama yaptım. O zaman Türkiye dünyada 6. sırada Japonya 4. sırada. Çin birinci sırada. Çin çok büyük. Türkiye bizim iki katımız büyüklükte. Onun için metrekareye de bölmek lazım. Eğer öyle yaparsak Japonya 6. Türkiye 17. sırada oluyor. Tamam deprem var ama çok fazla değil. Şimdiye kadar Türkiye’de en büyük deprem 7.9’luk Erzincan depremi. Japonya’da 9 şiddetinde deprem oldu. Deprem şiddetinin 1 artması demek 32 kat büyüklük demek. Türkiye olarak siz bizden 32 kat daha şanslısınız. Normal düzgün bina yaparsanız. Japonya kadar çok büyük korunaklı olmak zorunda değil. İçindeki demiri fazla koymak zorunda değilsiniz. Ama maalesef diye söyleyeyim, depremde ölü sayısına bakıldığı zaman aniden Türkiye dünyada üçüncü oluyor. Ben 29 senedir Türkiye’deyim. Onun için ben de Türk olarak utanıyorum. Mimar olarak, inşaat mühendisi olarak utanıyorum. Japonya’da 7. sırada ama buna tsunami de dahil” şeklinde konuştu.

“Çorlu’nun deprem uzaklığı 50 kilometreden az”
Binaların güçlendirilmesi ile alakalı olarak üniversite öğrencilerine bilgilendirici bir sunum yapan İnşaat Yüksek Mühendis Cevdet Şentürk ise, “Çorlu’nun deprem uzaklığı 50 kilometreden az. Bizim için 50 kilometre risktir ve Çorlu’nun uzaklığı 50 kilometreden az. Dolayısıyla siz de burada risk altındasınız” dedi.
Konferansı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisleri Topluluğu olarak düzenlediklerini kaydeden topluluk başkanı İlhan Aydemir ise, “Bir ay önce yaşadığımız deprem bize bir deprem bölgesinde yaşadığımızı hatırlattı. İnşaat mühendisi adayları olarak iş hayatımızda ne gibi önlemler almamız gerektiğini öğrenmek için bu konuyu seçtik. Konferanslarımız da etkinliklerimiz de sürecek” diye konuştu.

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