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Japon uzman Türkiye'deki 'deprem gerçeğini' anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 21:35 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Türkiye'de Deprem Gerçeği' söyleşisinde konuşan Japon Deprem Uzmanı ve Mimar Yoshinori Moriwaki, deprem sayısı bakımından dünyanın 6'ncı sırasında yer alan Türkiye'nin depremde meydana gelen ölü sayısı sıralamasında dünya 3'üncüsü olduğunu belirtip,  bu durumun inşa edilen yapıların yetersizliğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Türkiye'de Deprem Gerçeği' söyleşisinde konuşan Japon Deprem Uzmanı ve Mimar Yoshinori Moriwaki, deprem sayısı bakımından dünyanın 6'ncı sırasında yer alan Türkiye'nin depremde meydana gelen ölü sayısı sıralamasında dünya 3'üncüsü olduğunu belirtip, bu durumun inşa edilen yapıların yetersizliğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde, 'Türkiye'de Deprem Gerçeği' konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Japon Deprem Uzmanı ve Mimar Yoshinori Moriwaki, konuşmacı olarak katıldı. Deprem Uzmanı Moriwaki, Türkiye topraklarının yüzde 97'sinin deprem riski taşıdığını söyledi. Deprem konusunda Türkiye ve Japonya'ya ilişkin kıyaslamalar yapan Moriwaki, yüzölçümü bakımından Türkiye'nin yarısı kadar alana sahip Japonya'nın Türkiye'nin 2 katı nüfusa sahip olduğunu kaydetti. Bu nedenle Japonya'da gökdelen yapmanın zorunluluğuna dikkati çeken Moriwaki, Türkiye'de son yıllarda sayısı hızla artan gökdelenlere ise bir anlam veremediğini söyledi. Moriwaki, dünyada deprem sayısı sıralamasında Japonya'nın 4'üncü, Türkiye'nin ise 6'ncı sırada yer aldığına dikkati çekti. Depremlerdeki ölü sayısı bakımından ise Japonya'nın 7'nci sırada, Türkiye'nin 3'üncü sırada olduğunu vurgulayan Moriwaki, Türkiye açısından son derece olumsuz bu tablonun inşa edilen yapıların yetersizliğinden kaynakladığını kaydetti.
'İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'
Depreme hazırlıklı binaların meydana gelecek hasarı yüzde 70'e kadar azaltabildiğini aktaran Moriwaki, "Türkiye'de meydana gelen depremleri incelediğimizde bir binanın tamamen yerle bir olduğunu görürken, hemen bitişiğindeki binanın ayakta kaldığını ve çok az hasar aldığını gözlemliyoruz. Bu da binalardaki yapısal sıkıntıları gözler önüne seriyor. Bu sorunlar inşa sürecinde yetersiz bilginin yanı sıra malzemeden çalınmasından kaynaklanıyor. Binaların sağlam inşasını denetlemede inşaat mühendislerine önemli görevler düşüyor. Yeterli denetimlerden geçmeyen binalar depremde can kaybı açısından büyük risk taşıyor" dedi.

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