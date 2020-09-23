HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Japon uzmanlar açıkladı: Plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz

Japon uzmanlar açıkladı: Plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 19:28 | Son Güncelleme

Japonya’da RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde yapılan araştırmada, koronavirüse (Covid-19) karşı birçok kişinin kullandığı plastik siperliklerin neredeyse tamamen etkisiz olduğu duyuruldu.

Japon uzmanlar açıkladı: Plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz

Japonya’nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde yapılan araştırmada, koronavirüse karşı yaygın olarak kullanılan plastik yüz siperliklerinin etkisiz olduğu ifade edildi.

Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100'ünin siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı. RIKEN merkezindeki bilim insanları, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yaklaşık yarısının da plastik yüz siperini geçtiği ve virüsü tamamen etkisiz hale getirmediğini belirtti.

“MAALESEF İŞE YARAMIYOR”

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Mato Tsubokura, “Simülasyonun sonuçlarından yola çıkarak, maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, özellikle 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli” dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Bakanlık duyurdu! Teslim oldularBakanlık duyurdu! Teslim oldular
Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?
En Çok Okunan Haberler
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist teslim oldu
Bakanlık duyurdu! Teslim oldular
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı
Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı
İlk kez duyan Fatma'nın sevinci duygulandırdı
10 yaşında ilk kez duydu! Duygulandıran anlar...
Maskelerle ilgili korkutan uyarı! 'Eşyalarla kirlenen maske, hastalık bulaştırabiliyor'
Maskelerle ilgili korkutan uyarı! Dikkat: Hastalık bulaştırabiliyor
Bu mesaja sakın inanmayın! 'Pes' dedirten dolandırıcılık
Bu mesaja sakın inanmayın! 'Pes' dedirten dolandırıcılık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.