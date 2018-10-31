İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın mağlup edilmesiyle imzalanan ABD-Japonya Karşılıklı Güvenlik Anlaşması'nı desteklediğini belirten Tamaki, ülkesinin kendi öz kuvvetlerine sahip olmasına da karşı olmadığını kaydetti.

Tamaki, Trump'ın ekonomik yaptırım kararlarından dolayı Asya'da negatif görüntü vermesine rağmen Kuzey Kore arabuluculuğuna yönelik Kim Jong-un ile görüşmesinin bölgesel barışa inandığını gösterdiğini söyleyerek, Okinawa ve Trump hususunda, "Kazan-kazan durumu oluşturmak isterim." ifadesini kullandı.

Associated Press'in (AP) Tokyo ofisine açıklama yapan Vali Tamaki, "Amerikan halkının meselenin ne olduğunu, ne olacağını ve problemin nasıl çözülebileceğini idrak etmesini istiyorum." dedi.

Japon insanının güvenlik, adanın üzerindeki ABD askeri yükü ile ülkenin savunma harcamaları konularında daha fazla anlayış gösterebilmesi, konuşabilmesi gerektiğini ifade eden Tamaki, ABD deniz piyadelerinin Pasifik'teki konuşlandırılmasının Okinawa'nın talepleriyle koordine edilmesi gerektiğini kaydetti.

Üs inşasında "demokratik ilerleyişin" ihmal edildiğini kaydeden Tamaki, "Okinawa halkı bu yeni üsse 20 yıldan fazladır karşı çıkıyor, Henoko'da basit ve temel bir hata var. Japonya hükümetinin, Henoko'nun çözüm olmadığı ve Okinawa halkının savını Amerikan hükümetine ilan etmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Babasının ABD'li bir deniz piyadesi olduğunu ancak babasıyla hiç karşılaşmadığını kaydeden Tamaki, annesinin kendisini Okinawa'da yetiştirirken babasına ait fotoğraf ve mektupların tamamını yaktığını hatırladığını söyledi.

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- Üssün Henoko'ya taşınması 1995 yılına dayanıyor

Japonya ile ABD arasında tartışmalara neden olan Okinawa'daki askeri üssün yer değiştirmesi meselesinin merkezinde ABD hava üssünün yoğun nüfuslu Futenma'dan, adanın doğu sahilindeki seyrek nüfuslu Henoko'ya taşınması yer alıyor.