HABER

Japon ve Güney Koreli bakanlardan diyalog sinyali

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 10:38 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’nin, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile İspanya’da görüşebileceği açıklandı.Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’nin, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) zirvesi için İspanya’da bulundukları sırada görüşebilecekleri açıklandı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’nin, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile İspanya’da görüşebileceği açıklandı.
Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’nin, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) zirvesi için İspanya’da bulundukları sırada görüşebilecekleri açıklandı. Perşembe gününden itibaren 6 günlük bir gezi için Japonya’dan ayrılan Motegi’nin, Kang Kyung-wha ile İspanya’da görüşmesi için temasların devam ettiği bildirildi. Olası görüşmede, Japonya Dışişleri Bakanı’nın, Güney Kore’den "savaş zamanı uygulamaları" konusundaki tutumunu değiştirmesini isteyeceği belirtilirken, Japonya’nın kabul edebileceği bir çözüm sunmaları konusunda da çağrı yapacağı söylendi. Görüşmede ayrıca ikili ticaret konusunun da ele alınması beklenenler arasında.

Derin krize çözüm umudu
Japonya ve Güney Kore ilişkilerinde son dönemde artan gerginlik, iki ülke arasındaki tarihi anlaşmazlıklara dayanıyor. Güney Kore Yüksek Mahkemesi tarafından verilen, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon şirketler için zorla çalıştırılan Korelilere tazminat ödenmesi kararı, iki ülke arasındaki büyük sorunlardan biri. Japon hükümeti ise bu konunun 1965’te imzalanan ikili anlaşma ile çözüme kavuştuğunu savunuyor.
İki ülke arasındaki arasında gizli bir ticaret savaşına dönen bu anlaşmazlıklar nedeniyle Seul, GSOMIA (Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması) olarak bilinen istihbarat paylaşım anlaşmasından çekileceğini duyurmuş, kararını son anda askıya almıştı.
Yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi için olası bir görüşmenin gündemde olması önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Topçu, Kazakistan’ın bağımsızlık günü resepsiyonuna katıldıTopçu, Kazakistan’ın bağımsızlık günü resepsiyonuna katıldı
BBP Genel Başkanı Destici, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBBP Genel Başkanı Destici, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığından ABD’de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Talat Atilla'nın canlı yayındaki sözlerinin ardından CHP'li Muharrem İnce'den jet yanıt!

Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya jet yanıt!

Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk

Mansur Yavaş: 300 yeni otobüs için kredi bulduk

2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.