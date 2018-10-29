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Japon ve Hint liderden iş birliğini artırma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:54 | Son Güncelleme

İki ülke arasındaki savunma, ticaret ve diğer alanlardaki iş birliği artacak

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki savunma, ticaret ve diğer alanlardaki iş birliğini hızlandırma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Abe ve yıllık Hindistan-Japonya Zirvesi için Tokyo'da bulunan mevkidaşı Modi, mühimmat satışlarını ve üst düzey savunma görüşmelerini artırma kararı aldıklarını belirtti.

Ortak basın açıklamasında konuşan Abe, "Japonya ile Hindistan arasındaki ilişkiler dünyanın en büyük potansiyeline sahip. Güçlü bir Japonya'nın, Hindistan'a ve güçlü bir Hindistan'ın da Japonya'ya yararı olur." dedi.

Modi de "Hindistan-Japonya iş birliği olmadan, Asya'da gelecek yüzyılda hiçbir gelişme olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre Abe, Japonya'nın Hindistan'daki 7 altyapı projesine düşük faizli kredi sağlayacağını belirtti.

"ABD ve diğer ortaklarla somut iş birliğini genişletmek" konusunda fikir birliğine varan iki lider, Hint-Pasifik bölgesindeki üçüncü ülkelerde ortak altyapı iş birliği hakkında da görüştü.

İki lider, aynı zamanda Hindistan'daki bir Japon süper hızlı tren projesinin ikinci aşaması için anlaşmaya imza attı.

Abe ve Modi, dünkü görüşmelerinde, Hindistan ve Japonya arasındaki ilişkilerde ilerlemeyi sürdürme ve karşılıklı iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Başbakanı Narendra Modi Japonya Başbakanı Şinzo Abe

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