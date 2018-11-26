'Mobil cami' dünyaya açılıyor, 45 ülkeden sipariş var

İlk etapta 2020 Tokyo Olimpiyatları için gelecek olan Müslüman sporcular için üretilen cami o kadar ilgi gördü ki, 45 ülkeden sipariş geldi. "Mobil camilerin" 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda hizmet vermesi bekleniyor.

Tokyo'nun 40 kilometre güneyindeki Chiba şehrinde kullanıma sunulan "Mobil Cami" ilk bakışta sıradan bir tır gibi duruyor.

Uzaktan kumandayla çalışan mekanizma sayesinde yan duvarlar sağa-sola açılıyor ve toplam 50 kişiyi alabilecek bir mescide dönüşüyor. "Mobil caminin" dışında ise aynı anda 4 kişinin abdest alabileceği su tankı ve lavabo mevcut.

Japonlara özgü "omotenashi" (Müşteri kraldır) ilkesi gereği her türlü konfor düşünülerek tasarlanmış. Örneğin aracın aksamının alt kısmına ustaca yerleştirilmiş 4 kliması var ve dışarıdan fark edilmiyor.

Tekerlekli cami seyir halindeyken uzunluğu 12 metre, geniştiği 2 buçuk metre. İstenilen yere götürülüp park edilebiliyor. Birkaç dakika içinde 6 metreye genişleyerek namaz için kullanılabilecek yaklaşık 48 metrekarelik bir alan haline geliyor.