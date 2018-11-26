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'Mobil cami' dünyaya açılıyor, 45 ülkeden sipariş var

26.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

Dünyada metrekare başına arazi fiyatlarının en pahalı olduğu yerlerden Japonya'da bir yerden başka bir yere taşınabilen "mobil cami" üretildi.

'Mobil cami' dünyaya açılıyor, 45 ülkeden sipariş var

İlk etapta 2020 Tokyo Olimpiyatları için gelecek olan Müslüman sporcular için üretilen cami o kadar ilgi gördü ki, 45 ülkeden sipariş geldi. "Mobil camilerin" 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda hizmet vermesi bekleniyor.

Tokyo'nun 40 kilometre güneyindeki Chiba şehrinde kullanıma sunulan "Mobil Cami" ilk bakışta sıradan bir tır gibi duruyor.

Uzaktan kumandayla çalışan mekanizma sayesinde yan duvarlar sağa-sola açılıyor ve toplam 50 kişiyi alabilecek bir mescide dönüşüyor. "Mobil caminin" dışında ise aynı anda 4 kişinin abdest alabileceği su tankı ve lavabo mevcut.

Japonlara özgü "omotenashi" (Müşteri kraldır) ilkesi gereği her türlü konfor düşünülerek tasarlanmış. Örneğin aracın aksamının alt kısmına ustaca yerleştirilmiş 4 kliması var ve dışarıdan fark edilmiyor.

Tekerlekli cami seyir halindeyken uzunluğu 12 metre, geniştiği 2 buçuk metre. İstenilen yere götürülüp park edilebiliyor. Birkaç dakika içinde 6 metreye genişleyerek namaz için kullanılabilecek yaklaşık 48 metrekarelik bir alan haline geliyor.

Camide namaz kılmaya gelen ve Yomiuri gazetesine konuşan Sandha Saleem adlı Pakistanlı vatandaş 30 yıl önce Japonya'ya gelmiş. "O zamanlar Müslümanlar için namaz kılınacak çok az yer vardı ve namazı da kimsenin dikkatini çekmeden kılmak zorundaydık" diyor.

HEDEF, TURİSTİK BÖLGELERE YAYMAK

Çoğunluğu Budist veya Şinto olan Japonya'da 100 bin Müslümanın yaşadığı sanılıyor. Bunların pek çoğu Tokyo ve "mobil caminin" caminin çıktığı Chiba şehrinin de yer aldığı Kanto Havzası'nda.

Şimdilerde Japonya'nın büyük şehirlerinde namaz kılınabilecek yerlerin sayısı artmış olsa da hala çok yetersiz.

Projenin yönetim kurulu başkanı Yasuharı Inoue yaptığı açıklamada, "Ben Budist'im ama herkesin rahatça dua edebileceği bir çevre yaratmak istedim" diyor.

Üretici şirket şimdi projeyi turistik bölgelere ve diğer uluslararası etkinliklere de yaymayı planlıyor.


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mobil cami japon yapımı 45 ülke Japonya

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