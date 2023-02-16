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Japon yarbay, omzundaki Atatürk armasıyla Türkiye'ye yardıma koştu! Herkesi duygulandıran kare: Bizim maviye olan sevdamız...

16.02.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye'ye yardıma koşan ülkelerden Japonya, 15.4 ton malzeme ve ekipman ile deprem bölgesine geldi. Yardım uçağında bulunan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden takım komutanı Yarbay Ikenaga Tomonori’nin omzundaki Atatürk arması görenleri duygulandırdı. Tomonori’nin omzundaki armada “Bizim maviye olan sevdamız Selanik’te açılan bir çift mavi gözle başladı” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Japon yarbay, omzundaki Atatürk armasıyla Türkiye'ye yardıma koştu! Herkesi duygulandıran kare: Bizim maviye olan sevdamız...

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan iki büyük depremin yaralarını sarmak için seferber olurken; tüm dünyadan da adeta yardım yağdı. Çok sayıda ülke arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleriyle deprem bölgesine koşarken, o ülkelerden biri de Japonya'ydı.

JAPON YARBAYIN OMZUNDA ATATÜRK ARMASI

15.4 ton malzeme ve ekipman ile Türkiye'ye iniş yapan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait özel nakliye uçağında bulunan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden takım komutanı Yarbay Ikenaga Tomonori’nin omzundaki arma ise görenleri duygulandırdı.

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"BİZİM MAVİYE OLAN SEVDAMIZ..."

Tomonori’nin omzunda Atatürk resminin yer aldığı armada, “Bizim maviye olan sevdamız Selanik’te açılan bir çift mavi gözle başladı” yazıldığı görüldü. Mavi gözlü Atatürk’ün 1881’de Selanik’te doğduğuna atıfta bulunan cümle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna dünya çapında duyulan sempatiyi ortaya koydu.

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JAPONYA YARDIMA KOŞTU

Öte yandan Japonya’dan sahra hastanesiyle birlikte toplam 15.4 ton sağlık malzemesi getiren uçak, Adana İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro tarafından karşılandı.

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Büyükelçi Kazuhiro, tıbbi ekipmanın 36 kişilik sağlık ekibiyle Gaziantep’de görev yapacağını belirtirken, “Bundan sonra gelecek ekiple beraber Japonya’dan toplam 75 kişi gelmiş olacak. Ayrıca diğer sevkiyatlarla birlikte toplam 25 tonluk ekipman ve yardım malzemesi ulaştırılmış olacak. Çadır, uyku tulumu ve battaniye gibi 15 bin kişilik malzeme de Kahramanmaraş ve Hatay’daki depremzedeler için ülkemizden gönderildi. Enkaz bölgelerinde 73 kişilik Japon ekip faaliyet gösteriyor. Ayrıca Japon hükümeti olarak finansal ve insani yardımda bulunuyoruz. Bu yardımlar, bölgedeki ihtiyaçlara göre devam edecek” dedi.

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Kazuhiro, Japonya hükümetinin, Türkiye'ye yönelik mali insani yardımını Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) aracılığıyla en kısa zamanda gerçekleştirmek üzere şimdiden düzenlemeler yaptığını aktararak, "Bundan sonra da afetten etkilenen bölgelerin ihtiyaçlarına göre gerekli desteği sağlamayı sürdürmek niyetindeyiz." diye konuştu.

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