Japone'nin yeni adresi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Dark Passage'dan ayrılan Bahadır "Japone" Çolak'ın yeni takımı belli oldu. BeykentUni YouthCrew’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklama ile Japone'nin YouthCrew için mücadele edeceği anlaşıldı.
Bu sezon kendini daha iyi geliştirebilmek adına aktif lig kariyerine devam etmeme kararı alan Japone, geçtiğimiz günlerde Dark Passage'dan ayrıldığını açıklayan sonrasında ise tekliflere açık olduğunu belirten oyuncu, bu gelişmlerin ardından BeykentUni YouthCrew'a dahil oldu.
Bahadır ' @JaponeLoL ' Çolak BeykentUni YouthCREW'de!— BeykentUni YouthCREW (@youthcrewespor) June 30, 2018
Dark Passage ve 1907 Fenerbahçe'den tanıdığımız destek oyuncusu Japone, önümüzdeki dönem BeykentUni YouthCREW formasıyla vadide ter dökecek.
Aramıza hoş geldin Bahadır!#BeykentUni #Didi #PegasusAirlines #Wowwo #Asus #Adata pic.twitter.com/8JYeTRC7ak
Dev transferin bedeli ortaya çıktı
Galatasaray'da Ryan Donk'un yeni sözleşmesi şoke etti
Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro
Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere'dan transfer açıklaması
Trezeguet Inter'e transfer olup, Parma'ya kiralanıyor!
"Fenerbahçe'ye giderse salaktır!"
Karabükspor Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı
Alvaro Negredo Al Ittihad'a transfer oluyor!
Ahmet Dursun Tokatspor yönetim kuruluna seçildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum