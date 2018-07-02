Japone'nin yeni adresi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Dark Passage'dan ayrılan Bahadır "Japone" Çolak'ın yeni takımı belli oldu. BeykentUni YouthCrew’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklama ile Japone'nin YouthCrew için mücadele edeceği anlaşıldı.

Bu sezon kendini daha iyi geliştirebilmek adına aktif lig kariyerine devam etmeme kararı alan Japone, geçtiğimiz günlerde Dark Passage'dan ayrıldığını açıklayan sonrasında ise tekliflere açık olduğunu belirten oyuncu, bu gelişmlerin ardından BeykentUni YouthCrew'a dahil oldu.



