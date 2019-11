Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Başkent Tokyo’nun kuzeyinde bulunan Kasama şehrindeki Tomobe-Higashi okulunda 31 Ekim’de hayata geçirilen pilot uygulamada, hasta öğrencilerin kendi yerlerini alması için sınıfa robot göndermesine izin veriliyor.

So long time no see, it's OryLab! Since CES we've been quite (or very) busy, but we finally launched our product! pic.twitter.com/8sOg8TJOHS