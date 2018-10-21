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Japonlar dünyanın en ince telefonunu üretti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

Japonya'nın en büyük telekomünikasyon firmalarından NTT Docomo, 5,3 milimetre kalınlığında bir telefonun ülkede önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını duyurdu. BBC'de yer alan habere göre, 5,3 milimetre kalınlığında ve 4G destekli telefon kredi kartı büyüklüğünde ve böylece cüzdanların kredi kartı ceplerine sığabiliyor.

Yeni telefon, büyük akıllı telefonlara sahip olan ve ikinci bir küçük telefon taşıyan kişilerin sayısının artması sonucu piyasaya sürülecek. 47 gram ağırlığındaki telefonun ekranı da elektronik kitap okuyuculardaki gibi e-kağıt teknolojisine sahip.

Dünyanın en ince telefonu

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Yalnızca arama, mesaj gönderme ve internet tarayıcısı özelliklerine sahip olan cihaza harici bir uygulama yüklenemiyor. Telefonda kamera da bulunmuyor.
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Card Ketai KY-01L adlı telefon, elektronik firması Kyocera tarafından üretilecek.
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KY-01L'nin fiyatı 32 bin yen (yaklaşık 1610 TL) olacak.
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Japonya NTT Docomo en ince telefon

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