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Japonlar isimlerinin geleneksel sırayla yazılıp söylenmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:11 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, yabancı medya kuruluşlarından, Japonların isimlerini bundan böyle önce soyadı sonra adı sıralamasıyla geleneksel biçimde yazmalarını istedi

TOKYO (AA) - Japonya, uluslararası topluma Japon isimlerinin geleneksel sırasında yazılıp, söylenmesi çağrısında bulundu.

New York Times'in haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, düzenlediği basın toplantısında, yabancı medya kuruluşlarından, Japonların isimlerini bundan böyle önce soyadı sonra adı sıralamasıyla geleneksel biçimde yazmalarını talep etti.

Kono, çok sayıda medya kuruluşunun Çin devlet başkanının ismini Şi Cinping, Güney Kore devlet başkanının da Moon Jae-in şeklinde yazdığını, önce soyadı kalıbının diğer Asyalı liderler için de kullanıldığını söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Japonya başbakanının isminin de aynı şekilde Abe Şinzo şeklinde yazılmasının arzu edildiğini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü Japonya'yı ziyareti ve gelecek ay Osaka'da düzenlenecek G20 zirvesinden önce uluslararası medya kuruluşlarının bu öneriyi gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

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