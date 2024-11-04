Japonlar isteyince ortaya çıktı! Onlar hayvanlara veriyorlardı 'Biz bunu bilmiyoruz, farkında da değiliz'

Antep fıstığı ve zeytin üretimiyle öne çıkan Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Gaziantep'in Nizip ilçesinde sezonun ilk nar hasadı için hareketlilik hakim. Nizip ilçesinin Fırat Nehri'nin yanı başındaki kırsal Saray Mahallesi'nde Mehmet Turgay Akan'a ait 125 bin dekar alanda üretimi yapılan narda 800 ton ile bin ton arası rekolte bekleniyor. Nar üreticileri bu yıl hasattan iyi miktarda para kazanmayı umut ediyor. Üretici Levent Mazıcıoğlu, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Fırat Nehri sayesinde sulu tarımın da yaygınlaştığı ilçede çiftçilerin nar yetiştiriciliğine olan ilgisinin de arttığını belirten Mazıcıoğlu, üretim alanı her geçen gün genişleyen narın rekoltesinde bu yıl yüzde 20 oranında artış beklendiğini ifade etti.

"DEĞERİ UNUTULMUŞ VE UNUTTURULMAYA ÇALIŞILAN NAR ÜRETİMİ YAPIYORUZ"

İlçede 10 yıldan beri 125 dekar alanda nar üretimi yaptıklarını ve bahçelerinde 5 bin 500 adet ağacın bulunduğunu bildiren Mazıcıoğlu, “Gaziantep'in Nizip ilçesinde akla ilk gelen tarımsal ürünler Antep fıstığı ve zeytindir. Fakat Antep fıstığı ve zeytinin yanı sıra nar üretimi de yapmaya başladık. Değeri unutulmuş ve bize unutturulmaya çalışılan nar üretimi yapıyoruz. İnşallah zaman içerisinde bize unutturulmaya çalışılan, doğamızın ve Rabbimizin bize hediyesi olan doğaya ve bu meyvelere sahip çıktığımız zaman geri dönüşümün ne kadar muazzam olduğunu da yaşayacağız” dedi.

NARIN FAYDALARI

Narın anti kanser bir ürün olduğunu belirten Mazıcıoğlu, narın birçok faydasının olduğunu ve insan sağlığı için çok faydalı olan bu meyvenin sadece ekşi ve sos yapılan meyve olarak görülmesinin de çok yanlış olduğunu ifade etti.

"JAPONLAR BİZDEN NAR KABUĞUNUN KURUTULMUŞUNU İSTEDİ"

Narın şeker ve tansiyon için bire bir şifa kaynağı olduğunu belirten Mazıcıoğlu, nar meyvesinin faydalarını anlatarak, “Japonlar bizden nar kabuğunun kurutulmuşunu istediler. Nar kabuğunu biz yalnızca hayvanların bağırsaklarının sağlığı veya doğum yapmış hayvanlarda ishali önlemek için kullanıyoruz. Fakat Japonlar, nar meyvesinin iç sarı kabuğunu damak ve diş eti tedavisinde kullanıyorlar. Biz bunu bilmiyoruz ve farkında da değiliz” diye konuştu. (İHA)