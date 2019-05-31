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Ölenlerin anısına neden şekerleme ve içecek bırakılıyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Japonya'da halk Kawasaki kentindeki ilkokul çocuklarını hedef alan bıçaklı saldırıda ölen kurbanların yasını tutuyor.

Ölenlerin anısına neden şekerleme ve içecek bırakılıyor?

Saldırının gerçekleştiği okulun önünde aralarında 11 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu kurbanların anısına bırakılan çiçek ve mesajların yanı sıra onlarca soda, meyve suları ve şekerlemelerin bulunması dikkat çekiyor.

Bunun arkasında Japonya'da en yaygın olan Şintoizm ve Budizm inançlarına dayanan gelenekler var.

Bu iki inanca göre, "yaşayanların dünyasıyla ile ölülerin dünyası" arasında büyük bir ayrım bulunmuyor. Japonlar, dini inançları gereği evde veya mezarlarda, ölen yakınlarına sunak üzerinde günlük olarak taze yiyecek ve içecekler ikram ediyor. Genelde ölen kişinin sevidiği yemek ve içeceklerden vermeye özen gösteriliyor.

'JAPONYA'DA ÖLENLERİN ANISINA YİYECEK VERİLİYOR'

Japonya uzmanı olan Fransız etnolog Cecile Didierjean, "Ölen kişinin anısına ikram edilen yemekler kişiye özel veriliyor. Mesela çocuklar için genelde şekerleme, pasta ve meyve suları gibi ikramlar sunuluyor" diyor.

Şintoizm inancında, ölümün ruhun yenilenmesi olarak algılandığını belirten Didierjean'a göre "İnsanlar, ölen yakınlarının vücudunun çürümemesi için onları yemek ve su ile beslemeye devam ediyor. Batı’da genellikle çiçek alınır. Japonlar ise, ölenlerin ruhunu memnun eden ve yatıştıran şeyleri sunmayı tercih ediyor".

BUDİZM'DEN GELEN GELENEK

Japonya’da yaygın olan bu uygulamanın Budizm’den Şintoizm’e geçtiği belirtiliyor.

Budistlerin inancına göre, geçmiş zamanlarda bir kişi ölü annesinin açlık ve susuzluk hissettiğini söyledikten sonra Budizmin kurucusu olan Gautama Buddha’nın, ölmüş yakınlarını onurlandırmak ve ruhlarını rahatlatmak için onlara yemek ve hediyeler verilmesini tavsiye etti.

JAPONYA'YI DERİNDEN YARALAYAN OLAYDA NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz salı günü 50 yaşlarında bir şahıs durakta okul otobüsünü bekleyen ilkokul çocuklarına saldırmıştı.

Yaşamını yitirenlerden biri 11 yaşında bir kız öğrenci, diğeri ise 39 yaşında bir erkekti. Yaralıların çoğu ise 6 ila 12 yaşlarında ilkokul öğrencileri.

Daha sonra kendini bıçaklayan zanlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Japonya yiyecek ölüm

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