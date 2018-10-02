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Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 09:04 | Son Güncelleme

Japonlar tarafından son teknoloji ile üretilen robot öyle bir şey yapıyor ki...

Dünya bu görüntüleri konuşuyor!

Japonlar işi çok abarttı!

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Japonların yıllardır üzerinde çalıştığı son teknoloji görenleri hayretler içerisinde bıraktı!
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Önce eline tahtayı alan robot...
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daha sonra yavaş yavaş onu kaldırıyor.
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Elleri, pek çok işi yapmak için uygun olarak geliştirildi.
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Robot önce tahtayı kendine doğru çekiyor...
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Daha sonra usulca kaldırıyor...
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Bunu yapması ise sadece saniyeler sürüyor!
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Tahtayı kaldırdıktan sonra onunla bakın ne yapacak?
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Yavaşça tahtayı diğer yöne döndürüyor..
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Ardından dik bir vaziyete getiriyor...
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Şimdi de duvara doğru onu yaklaştırıyor...
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Bu kez kancalarını kullanıp tahtayı duvara çiviliyor.
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Tahtayı duvara yapıştırdıktan sonra ise...
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Eline matkabı alıp tahtayı çiviliyor...
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Tüm bunları yaparken hiç destek almıyor!
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Evet bu bir inşaat robotu ve inşaat işçilerinin yerini almaya başlıyor...
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Henüz emekleme aşamasında olmasına karşın oldukça hızlı ve yakın gelecekte robotların neler neler yapabileceğini göstermesi açısından da ilginç bir örnek...
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Anahtar Kelimeler:
Japonya teknoloji robot Japon

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