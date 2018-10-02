Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!

Dünya bu görüntüleri konuşuyor!

Japonlar işi çok abarttı!

1 / 17 Japonların yıllardır üzerinde çalıştığı son teknoloji görenleri hayretler içerisinde bıraktı!

2 / 17 Önce eline tahtayı alan robot...

3 / 17 daha sonra yavaş yavaş onu kaldırıyor.

4 / 17 Elleri, pek çok işi yapmak için uygun olarak geliştirildi.

5 / 17 Robot önce tahtayı kendine doğru çekiyor...

6 / 17 Daha sonra usulca kaldırıyor...

7 / 17 Bunu yapması ise sadece saniyeler sürüyor!

8 / 17 Tahtayı kaldırdıktan sonra onunla bakın ne yapacak?

9 / 17 Yavaşça tahtayı diğer yöne döndürüyor..

10 / 17 Ardından dik bir vaziyete getiriyor...

11 / 17 Şimdi de duvara doğru onu yaklaştırıyor...

12 / 17 Bu kez kancalarını kullanıp tahtayı duvara çiviliyor.

13 / 17 Tahtayı duvara yapıştırdıktan sonra ise...

14 / 17 Eline matkabı alıp tahtayı çiviliyor...

15 / 17 Tüm bunları yaparken hiç destek almıyor!

16 / 17 Evet bu bir inşaat robotu ve inşaat işçilerinin yerini almaya başlıyor...