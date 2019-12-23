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Japonlar, Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

Japonlar, Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor.

Japonlar, Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor

Japonlar, Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor. Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından Japon Hoshizaki Corporation, Öztiryakiler ile ortaklık anlaşmasını imzaladı. İşbirliği ile Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Güney Amerika ve Orta Asya pazarlarındaki gücün artırılması ve yeni yatırımlarla firmanın büyütülmesi hedefleniyor. Hoshizaki Corporation, yüzde 28.6 oranında ortak oldu.
Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Türkiye’nin Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Türki Cumhuriyetlere yakınlığı ile lokasyon olarak çok avantajlı bir ülke konumuna sahip olduğunu söyledi. Bunun yanında Türkiye’nin iş gücü kapasitesi, bankacılık sistemi, ihracat odaklı bir ülke olması ve üretilen ürünlerin kalitesi ile de büyük fark oluşturduğunu belirten Öztiryaki, yüksek teknolojiye sahip ancak bu bölgelere uzak olan ülkeler için Türkiye’nin konumunun önemli olduğunu ifade etti. Öztiryaki, "Yaptıklarını dünyaya ulaştırmanın yolu Türkiye’den geçiyor. Dünyanın en önemli noktalarından birisindeyiz, İpek Yolu’nda önemli bir durağız. Ayrıca bizim Türkiye olarak yıllardır güçlenen ve büyüyen ihracat ilişkilerimiz var. Müşterilerle işleri sadece yazılı olarak yürütmeyiz, devamlı yakın temasta kalırız, onlara dokunuruz, birebir olarak tanırız. Dünya ile tam entegre olmuş durumdayız ve ihracatta çok iyi bir noktadayız" dedi.
Ortaklığın öncelikle kendilerine bir büyüme sağlayacağını anlatan Öztiryaki, "Bu iş basit bir para alışverişi değil, stratejik bir ortaklık. Biz resmen bir evlilik yapıyoruz ve çok uzun soluklu olacak. Büyümeyi hızlandıracak, istihdamı ve ihracatı artıracak. Belli bir süre sonra yeni fabrika yatırımları da gündeme gelebilir. Yönetimde ve yönetim tarzında ise bir değişiklik olmayacak" dedi.
Hoshizaki Corporation Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Katsuhiro Kurimoto da, Türkiye ile Japonya arasında çok eskiye dayanan güçlü ilişkiler olduğuna dikkat çekti. Japon firmalar için Türkiye’de çok önemli iş fırsatları olduğunu ifade eden Kurimoto, Türkiye’nin bölge ülkelere giriş kabiliyeti ve kapasitesinin büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Kurimoto, Türkiye’nin bu pazarlara yakınlığının Türk firmalara küresel iş dünyasında gelişme imkanı verdiğini dile getirdi. Ortaklığın kendilerine geniş bir coğrafyada rekabet üstünlüğü getireceğini belirten Kurimoto, ayrıca yakın coğrafyadaki pazar paylarını da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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